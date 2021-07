Telekom stellt neuen Tarif mit mehr Inklusiv-Inhalten vor

Mit dem Tarif MagentaTV Entertain bietet die Telekom einen neuen Komplett-Tarif an. Sie reagiere somit auf den Wunsch der Kunden nach noch mehr Inhalte-Vielfalt gepaart mit flexibler und einfacher Nutzung. So zumindest heißt es in der Pressemitteilung. Tatsächlich bietet die Telekom mit dem neuen Angebot einen Tarif der, will man neben Fernsehen auch TV Now Premium und Disney+ nutzen, einen einwandfreien Preis bietet.

Buchbar ist Magenta TV Entertain sowohl für Telekom-Festnetz-Kunden als auch für Kunden anderer Anbieter. In diesem Fall erfolgt der Zugriff auf Magenta TV als regulären Streaming-Dienst, Telekom-Kunden können sich einen Receiver mieten.

Telekom-Tarif mit Rabatt: 12 statt 24 Euro, aber …

Im Portfolio ordnet sich das Angebot zwischen Magenta TV Smart (monatlich 10 Euro) und Magenta TV Netflix (monatlich 21 Euro ein). Magenta TV Entertain soll 12 Euro monatlich kosten – zumindest im ersten Jahr. Im zweiten Jahr steigen die Kosten auf 15 Euro monatlich. Das ist aber immer noch weniger, als die vergleichbare Einzelbuchung von TV Now Premium und Disney+. Eine Einzelbuchung der Komponenten würde etwa 24 Euro monatlich kosten. Hier fallen üblicherweise 8 Euro für den Zugriff auf das RTL-Portal an und 9 Euro für den Zugriff auf Disney-Inhalte. Hinzu kommen dann noch die TV-Streaming-Kosten.

Auch alle Magenta-TV Bestandskunden können den neuen Tarif buchen, wenn sie ihn für interessant erachten. Wer beispielsweise schon den Smart-Tarif nutzt, zahlt 2 Euro monatlich im ersten Jahr, danach dann 5 Euro mehr und bekommt Zugriff auf Disney+.

So kannst du Magenta TV empfangen

Auf dem Fernseher ist Magenta TV mit dem Media Receiver, MagentaTV Stick, Apple TV 4K, MagentaTV Box nutzbar. Alternativ geht es auch via App direkt auf den Samsung Smart TV-Modellen (ab Modelljahr 2017) oder Android TV von Sony und Philips (ab Android OS Version 7). Daneben ist MagentaTV Entertain auf dem Smartphone oder Tablet via App (Android, iOS) und per Browser verfügbar. Die Vertragslaufzeit beträgt zwei Jahre, der Tarif ist ab 3. August buchbar.