Telekom stellt Fax und SMS ein – doch ganz anders als du denkst

SMS gibt es üblicherweise im Handynetz und das Fax im Festnetz. Jetzt stellt die Telekom SMS und Fax ein – aber anders, als man befürchten muss. Denn die Einstellung von SMS-Nachrichten im Netz der Telekom betrifft nur das Festnetz. Wie die Kollegen von teltarif.de herausgefunden haben, hat die Telekom die SMS im Festnetz offenbar Anfang März sang- und klanglos sterben lassen. Bis dato war es möglich, dass du eine SMS im Festnetz empfangen und auch senden konntest. Für das Senden benötigtest du Telefone, die das unterstützten. Der Empfang hingegen war entweder über ein entsprechendes Telefon möglich oder ein Sprachcomputer hatte dich angerufen und las dir die SMS vor.

SMS abgeschaltet

Die meisten SMS, die ins Festnetz geschickt wurden, wurden sicherlich aus Versehen geschickt. Schließlich reichte es am Handy, die falsche Kontaktnummer auszuwählen und die SMS klingelte beim Empfänger zu Hause durch statt auf dem Handy. Da die SMS durch Messenger wie WhatsApp und Co. aber ohnehin an Bedeutung verloren haben, sind diese Fehl-SMS ohnehin selten geworden. In Netzen anderer Netzbetreiber haben sie nie wirklich funktioniert. Nun also sind sie auch im Festnetz offiziell Geschichte. Bleibt zu hoffen, dass es keine Nutzer gibt, die den Dienst für SMS-TAN oder Zwei-Faktor-Autorisierung genutzt haben. Davon unberührt werden SMS zwischen Handys natürlich weiterhin übertragen.

Ebenfalls in den letzten Atemzügen liegen zwei Anwendungen, die noch mehr aus dem Bereich Special Interest kommen, als die SMS im Festnetz. Dabei geht es um die Übertragung von Faxen im Mobilfunknetz sowie die Datenübertragung per Leitung im Mobilfunknetz. Auch hier ist den teltarif-Kollegen aufgefallen, dass der Dienst für die letzten verbliebenen Kunden Ende März abgeschaltet wird. Zuvor hatte die Telekom diese beiden Dienste schon für die Multi-SIM und für Prepaid-Karten deaktiviert.

Mobile Faxgeräte vor dem Aus

Mit dem Faxdienst war es möglich, ein analoges Faxgerät per Mobilfunk anzuschließen und so Faxe zu senden und zu empfangen. Relevant war das primär für Schausteller, Bauleiter auf Baustellen und Speditionen. Die Telekom empfiehlt denjenigen, die diese Dienste immer noch benötigen, Faxe digital im Netz zu empfangen und diese dann über das Smartphone anzeigen zu lassen. Auch die FritzBox kann den Faxempfang realisieren.

Der Datendienst mit 9,6 kBit/s kommt vor allem in der Maschinenkommunikation zum Einsatz, etwa in Lifttelefone, Alarmanlagen, Sensoren, Alarmsysteme. Hier verweist die Telekom auf modernere Systeme, die diese Daten per IP übertragen. Ein Widerspruch gegen die Abschaltung der Dienste ist offenbar nicht möglich. Die Telekom wird die dafür benötigte Technik abschalten und aus dem Netz entfernen.

Nun mag man belächeln, dass es derartige Dienste wie das Fax per Handynetz noch immer gibt. Zur Wahrheit gehört aber hier auch, dass die Dienste für die Kunden, die sie genutzt haben, bis heute ausreichend waren. Und: Die Nutzung der Geräte war sicherlich nachhaltig. Jetzt müssen sich die Kunden nach Alternativen umschauen.