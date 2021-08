Telekom stellt diesen Flatrate-Tarif ein: Kunden müssen handeln

Magenta Eins Plus sollte eigentlich ein Paradigmenwechsel bei der Telekom sein: Eine Rechnung für alles. Zum Pauschalpreis von 80 Euro konntest du eine echte Flatrate für dein Festnetz und Internet buchen, aber auch eine Handy-Sprach- und Datenflatrate war im Tarif enthalten. Neben dem obligatorischen EU-Roaming war auch noch 1 GB Datenvolumen für viele exotische Länder enthalten. Und das alles ohne lange Mindestvertragslaufzeit.

Doch im Frühjahr verschwand Magenta Eins Plus von der Bildfläche für Neukunden. Stattdessen kam Magenta Eins Unlimited. Auf den ersten Blick ein ähnliches Angebot, aber mit Vertragslaufzeit von zwei Jahren, etwas teurer und wieder mit zwei getrennten Rechnungen für Festnetz und Mobilfunk. Nun geht es auch den bestehenden Anschlüssen in diesem Tarif an den Kragen.

Kündigung binnen eines Monats möglich – auch für die Telekom

Wie das Telekommunikationsmagazin Teltarif berichtet, schreibt die Telekom derzeit die betreffenden Kunden an. Ein einem dort vorliegenden Schreiben heißt es demnach, die Telekom habe sich entschieden, das Produkt Magenta Eins Plus einzustellen. Man möchte mit den Kunden besprechen, was das konkret für die Telekom-Verträge des Kunden bedeutet und welche Möglichkeiten es gibt. Die betreffenden Kunden werden demnach aufgefordert, eine kostenlose Hotline anzurufen.

Rechtlich ist die Kündigung des Anschlusses durch die Telekom nicht zu beanstanden. Denn was viele Kunden nicht wissen: Auch ein Anbieter hat die Möglichkeit, zum Ende einer Mindestvertragslaufzeit einen Vertrag zu kündigen. Da es bei Magenta Eins Plus lediglich vier Wochen Mindestlaufzeit gab, ist eine Kündigung durch die Telekom auch kurzfristig möglich – wenn gleich nicht im Sinne des Unternehmens.

Als Alternative bleibt für die betreffenden Kunden realistisch betrachtet nur ein Wechsel zum Tarif Magenta Eins Unlimited. Zumindest, wenn sie bei der Telekom bleiben wollen. Doch auch andere Anbieter haben vergleichbare Tarife.