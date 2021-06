Die Deutsche Telekom zündet den Glasfaser-Turbo. Ab sofort ist es in zwölf weiteren Kommunen in Deutschland möglich, schnelle Glasfaseranschlüsse zu bestellen. In Summe profitieren nach Angaben des Bonner Telekommunikationsunternehmens rund 154.000 Anschlüsse von dem fortan möglichen Upgrade. Der entsprechende Bau der Anschlüsse beginnt in Kürze. Es profitieren davon übrigens nicht nur Privathaushalte, sondern auch Unternehmen und Schulen.

Deutsche Telekom: Mehr Gigabit für mehr Städte

Wer jetzt einen der neuen Glasfaseranschlüsse bei der Telekom bestellt, kann schon bald mit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde Inhalte aus dem Internet herunterladen. Beim Upload ist eine Geschwindigkeit von bis zu 200 Megabit pro Sekunde möglich. Dadurch ist es zum Beispiel möglich, einen etwa zweistündigen HD-Film unter optimalen Bedingungen in gerade einmal 24 Sekunden herunterzuladen. Der Upload von je 100 Bildern mit einer Größe von je 1 MB dauert nach Angaben der Telekom nur circa 5 Sekunden.

Wichtig sind derart hohe Geschwindigkeiten aber auch in Haushalten, in denen parallel Streaming-Angebote genutzt werden, Gaming hoch im Kurs steht und gegebenenfalls auch für das Homeoffice gewisse Bandbreiten für Video-Anrufe benötigt werden. Vor allem Familien mit mehreren Kindern werden das Plus an Bandbreite schnell zu schätzen wissen.

Die folgenden Städte werden bei der neuesten Glasfaser-Ausbau-Tranche berücksichtigt:

Augsburg

Bad Salzungen, Bochum-Wattenscheid, Braunschweig

Essen

Fürth

Karlsruhe

Laatzen

Magdeburg, Mainz

Nürnberg

Wuppertal

Jetzt Anschlussgebühr sparen

„Jeder, der einen Glasfaser-Tarif bucht, bekommt die Leitung im Rahmen der aktuellen Vermarktung sogar kostenfrei“, sagt Telekom-Deutschland-Chef Srini Gopalan. Denn die normalerweise anfallende Hausanschlussgebühr in Höhe von fast 800 Euro berechnet die Telekom allen Eigentümern der anzuschließenden Immobilien im Rahmen einer aktuellen Sonderaktion nicht.

Es handelt sich bei dem aktuellen Ausbau-Projekt um sogenannte Fiber-to-the-Home-Anschlüsse (FTTH), bei denen die Telekom die Glasfaser bis in das Haus verlegt. Im Rahmen der neuen Ausbauprojekte stellt die Telekom etwa 700 Netzverteiler auf. Zudem sind auf etwa 550 Kilometern Tiefbau-Arbeiten notwendig.

Auch interessant: FTTH Anschluss der Telekom im Test

Für die Telekom ist es ebenfalls wichtig, zu betonen: Wer jetzt einen Glasfaser-Anschluss für seine Immobilie bestellt, steigert auch den Wert des Gebäudes. Und man sichert das Haus zudem für den in Zukunft weiter steigenden Breitband-Bedarf ab. Den UHD- und VR-Inhalte lassen den Bedarf an schnellen Internetleitungen auch in Zukunft nicht abebben.

Was kostet das Glasfaser-Internet der Telekom eigentlich?

Wenn du dich für das Glasfaser-Internet der Deutschen Telekom interessierst, hier noch die grundlegenden Informationen zu den verfügbaren Tarifen. Davon hat die Telekom nämlich zwei im Angebot. Das Top-Produkt MagentaZuhause Giga kostet mit Internet- und Telefon-Flatrate monatlich 79,95 Euro. Dafür gibt es 1.000 Mbit/s im Down- und 200 Mbit/s im Upstream. Halb so schnell – also mit bis zu 500 Mbit/s down und maximal 100 Mbit/s up – geht es auch. Dafür sind dann 59,95 Euro monatlich zu zahlen. Die ersten sechs Monate erhältst du den Internetzugang sogar für nur 19,95 Euro. Die Mindestvertragslaufzeit liegt bei zwei Jahren.

