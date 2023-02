Telekom startet Datenautomatik für Handyverträge

Die Datenautomatik ist eigentlich ein Relikt der Vergangenheit. In vielen Handyverträgen der Drillisch-Gruppe war diese automatische Nachbuchung fester Vertragsbestandteil. Die Folge: War dein Datenvolumen für den laufenden Monat aufgebraucht, hat der Anbieter dir automatisch neues kostenpflichtiges Datenvolumen aufgebucht. Das konnte schnell zu einer Kostenfalle werden, wenn man aus Versehen einen größeren Download gestartet hatte. Bei einigen Verträgen war diese Automatik entweder gar nicht oder nur durch einen Anruf beim Kundenservice zu deaktivieren.

Nun startet also die Telekom die Datenautomatik. Doch sie macht es deutlich besser. Denn du als Nutzer musst die neue Option SpeedOn Plus erst aktivieren, damit sie greift. Das geht über die Webseite pass.telekom.de/options, die du über die pass.telekom.de erreichen kannst, sofern du über das Telekom-Mobilfunknetz online – und Telekom-Kunde bist. Bisher konntest du hier die SpeedOn-Pässe manuell buchen, wenn du sie gebraucht hast.

SpeedOn Plus – die Datenautomatik der Telekom

Die Buchung von SpeedOn Plus löst die Telekom automatisch aus, wenn du die Option aktiviert hast und dein Datenvolumen für den laufenden Monat aufgebraucht ist. Dann bekommst du einmalig 2 GB Datenvolumen für weitere 9,95 Euro. Die 2 GB sind aber nur bis zum Monatsende gültig und verfallen dann. Wörtlich heißt es bei der Buchung: „Nach Verbrauch des Datenvolumens wird Ihnen jeden Monat automatisch ein SpeedOn Plus Pass mit 2 GB, gültig bis zum Monatsende, zum Preis von 9,95 € bereitgestellt. Falls Sie Ihr Inklusivvolumen nicht vollständig verbrauchen, fallen für Sie keine Kosten an.„

Schlechtestenfalls ist dein Datenvolumen also am letzten Tag des Monats aufgebraucht und du gibst für die letzten Stunden des Monats weitere rund 10 Euro aus. Wir raten daher davon ab, diese Option zu aktivieren. Hinzukommt, dass der Preis von 10 Euro für 2 GB vergleichsweise hoch ist. Die Buchung von SpeedOn Plus ist bisher ausschließlich über die genannte Webseite möglich, nicht über die Mein Magenta App.

Bestandskunden der Telekom müssen sich ohnehin in diesen Tagen umgewöhnen. Aktuell bekommen zahlreiche Kunden die Kündigung für die kostenlose Option Stream On. Alles, was du dazu wissen musst, liest du in einer weiteren Meldung.