Telekom: Prepaid-Tarif mit echter LTE-Flatrate ist da

Die neuen Prepaid-Tarife der Telekom unterschieden sich vor allem dadurch, wie viel Datenvolumen sie beinhalten. Außerdem gibt es – anders als bei den Vertragstarifen – nicht immer eine Sprach-Flatrate in alle Netze, sondern oftmals lediglich Freiminuten. Nur Gespräche zu Telekom-Handynummern sind immer inklusive.

Die neuen Prepaid-Tarife beginnen bei Kosten von 2,95 Euro für vier Wochen Laufzeit. Hier sind keine Daten enthalten, die musst du als Dayflat buchen. Der Begriff Dayflat ist allerdings irreführend: Du bekommst gerade einmal 50 MB, die 1,49 Euro kosten.

Echte Datenflatrate kostet 99,95 Euro

In den Tarifen M und L bekommst du 2 beziehungsweise 3 GB Datenvolumen für 9,95 Euro beziehungsweise 14,95 Euro. Enthalten sind außerdem 200 beziehungsweise 300 Minuten in alle anderen Netze. 5 GB kosten 24,95 Euro und beinhalten außerdem eine Allnet-Flatrate für Telefonate. Willst du eine echte Datenflatrate im Telekom-Netz nutzen, musst du stolze 99,95 Euro auf den Tisch legen – alle vier Wochen.

Im Flatrate-Tarif Max Flat kannst du aber dafür nicht nur LTE, sondern auch 5G der Telekom nutzen. Die 5G-Nutzung ist – mit Ausnahme des kleinsten Tarifes – nur in den ersten zwölf Wochen nach Aktivierung kostenlos möglich. Danach soll die 5G-Nutzung 3 Euro pro Abrechnungszeitraum extra kosten. Ob sich das angesichts des kleinen Verbreitungsgebietes von 5G schon lohnt, darf bezweifelt werden.

Neue Telekom Prepaid- Tarife: Das ist außerdem noch wichtig

Übrigens: Roaming in der gesamten EU sowie in der Schweiz ist in den Telekom Prepaid Tarifen enthalten. Auch in Großbritannien kannst du trotz Brexit noch zu EU-Konditionen surfen.

Mit der MeinMagentaApp kannst du dir darüber hinaus alle vier Wochen kostenlos 500 MB Datenvolumen sichern. Und: Bist du Festnetzkunde bei der Telekom, dann bekommst du ab dem Tarif M monatlich 1 GB zusätzlich als Vorteil bei MagentaEins. Beide Aktionen bringen bei dem teuren Max Flat allerdings naturgemäß keinen Vorteil. Leider gibt es hier aber auch keinen Preisvorteil für MagentaEins-Kunden. Ab Tarif M ist außerdem eine Flatrate für die WLAN-Hotspots der Telekom enthalten. Telefonieren per LTE und WLAN, also VoLTE und WLANCall, sind indes nicht freigeschaltet, heißt es von der Telekom.

