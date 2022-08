Telekom mit Preiserhöhung: Diese Anschlüsse werden ab Oktober teurer

Ab 1. Oktober wird die Telekom die monatlichen Kosten für einige Anschlüsse erhöhen. Wie das Branchenmagazin teltarif berichtet, geht es dabei um den einstigen Telekom-Einsteiger-Tarif „Call Start“. Das ist ein rein analoger Telefonanschluss ohne DSL. Seine monatlichen Kosten erhöht die Telekom jetzt von monatlichen 21,95 Euro auf 23,95 Euro. Doch „Call Start“ ist nicht immer gleich „Call Start“. Wie teltarif weiter berichtet, zahlen Kunden, die noch einen älteren Anschluss mit dem Namen „Call Start (4) / Standard (m)“ aus dem Jahr 2008 gebucht haben, weniger. Statt bisher 18,95 Euro monatlich betragen die monatlichen Kosten hier ab 1. Oktober 20,95 Euro.

Neben der Erhöhung der monatlichen Kosten gibt es übrigens keine weiteren Preisanpassungen. Das heißt, die Minutenpreise für Telefonate bleiben unverändert. Denn eine Flatrate beinhaltet dieser Anschluss nicht. Vielmehr kostet jede Minute ins Festnetz 2,9 Cent und jede Minute zu einem Handy 21,9 Cent.

Anschlüsse vor allem von Senioren genutzt

Die betreffenden Anschlüsse sind zumeist in Haushalten von Senioren zu finden, die kein Internet nutzen und brauchen. Gerade diese Kundengruppe hat oftmals aber ohnehin schon wenig Geld zur Verfügung. Die derzeitige Inflation verbessert die Lage sicherlich nicht. Auf der anderen Seite muss die Telekom für die Realisierung dieser Anschlüsse seit einigen Jahren eine Sonderlösung anbieten. Denn während inzwischen alle anderen Telekom-Anschlüsse die Telefonie per Internet realisieren, kommt der Call Start scheinbar ohne Internet aus. Tatsächlich werden die Gespräche allerdings durch eigens eingebaute technische Wandler (POTS-Karten) in den Vermittlungsstellen in ein Internetgespräch gewandelt.

Betroffene Kunden sollten darüber nachdenken, ob sie nicht einen Tarifwechsel vornehmen. Telekom Magenta Zuhause Start kostet monatlich 24,95 Euro und beinhaltet einen DSL-Anschluss mit bis zu 16 Mbit/s sowie 100 GB Datenvolumen. Selbst, wenn man diesen Anschluss nicht braucht: Die geringen Mehrkosten amortisieren sich durch die enthaltene Flatrate für Gespräche ins Festnetz schnell wieder. Allerdings braucht der Nutzer einen Router, der bisher sicher nicht in den betreffenden Haushalten vorhanden ist. Und: Sollte gar noch ein Wählscheibentelefon im Einsatz sein, wird auch dieses nach der Umstellung auf einen modernen Anschluss nicht mehr funktionieren.