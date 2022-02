Telekom mit Kostenlos-Aktion: Diese Kunden bekommen 2 GB LTE extra

Das kostenlose Datenvolumen der Telekom verdanken Kunden einer Störung, die es in dieser Woche gab. Über mehrere Stunden war es vielen Kunden nicht möglich, mit ihrem Handy zu telefonieren, wenn dieses Voice over LTE oder kurz VoLTE nutzte. Das ist die Möglichkeit, über das LTE-Netz zu telefonieren – eigentlich ein Standard-Vorgang. Doch durch einen Software-Fehler im Telekom-Netz war dieses nicht in jedem Fall möglich. Erst, nachdem die betroffenen Kunden VoLTE in ihrem Handy ausschalteten oder das GSM-Netz nutzen, funktionierte das Telefonieren wieder.

Mit dem Geschenk von 2 GB Datenvolumen will sich die Telekom bei ihren Kunden entschuldigen. Abrufen kannst du als Telekom-Kunde das Datenvolumen über die Mein-Magenta-App. Dort musst du auf der Startseite auf den Button „Ihr Geschenk ansehen“ klicken. Die Telekom aktiviert das Datenguthaben umgehend und bestätigt dir das Ganze auch per SMS.

Sollte die Buchung des kostenlosen Datenvolumens der Telekom in der App nicht möglich sein, probiere es über die Webseite pass.telekom.de. Achtung: Diese Seite muss per Mobilfunk aufgerufen werden, WLAN funktioniert nicht. Auf diesem Weg sollten aber auch Nutzer, die einen Geschäftskunden- oder Rahmenvertrag nutzen, von dem Kostenlos-Volumen profitieren.

Allerdings: Es ist nur bis Ende des Monats, also bis 28. Februar gültig. Die Aktion ist also vor allem für jene Nutzer perfekt, bei denen „noch so viel Monat übrig ist beim Datenende“, also dort, wo das Datenvolumen schon aufgebraucht ist.

Übrigens: Nach Nutzerberichten können auch congstar-Kunden die Aktion nutzen. Congstar ist der Discounter aus der Telekom-Familie. Kunden anderer Anbieter im Telekom-Netz gehen hingegen leer aus – wenngleich auch sie von der Netzstörung betroffen waren.

Diese Anbieter haben aber die tarifliche Hoheit über die von ihnen geschalteten Anschlüsse, sodass die Telekom kein kostenloses Datenvolumen schalten kann. Immerhin könnte so auch Umsatz bei den Firmen verloren gehen, wenn der Kunde alternativ ein zusätzliches Datenpaket gebucht hätte.