Telekom: Mehr LTE-Volumen ohne Aufpreis

Vom 23. Februar bis 10. April stattet die Telekom ihre Prepaid-Tarife mit mehr Datenvolumen aus. Um von der Aktion zu profitieren, musst du dich in diesem Zeitraum für einen der Tarife entscheiden. Als Bestandskunde kommst du nur zum Zug, wenn du einen höherwertigen Tarif wechselst.

Das steckt in der Telekom-Aktion

Im Rahmen der Aktion verdoppelt sich in den MagentaMobil Prepaid Tarifen M bis XL das Datenvolumen in den ersten sechs Abrechnungszyklen. Sechs Abrechnungszyklen sind nicht zu verwechseln mit sechs Monaten. Denn: Ein Abrechnungszyklus bei den Prepaid-Tarifen der Telekom beträgt vier Wochen, also 28 Tage – somit weniger als ein Monat. Die Aktion erstreckt sich somit auf insgesamt 24 Wochen.

Innerhalb dieser Zeit bekommst du jeweils für vier Wochen 4 GB in der Tarifvariante M, 6 GB in der Tarifvariante L und 10 GB in der Tarifvariante XL. Üblicherweise sind es nur 2 GB, 3 GB oder 5 GB je vier Wochen. Der Preis sowie alle weiteren inkludierten Tarifleistungen bleiben unverändert. Das heißt, du zahlst weiterhin vergleichsweise hohe 9,95 Euro, 14,95 Euro oder 24,95 Euro pro Abrechnungszeitraum.

Enthalten ist jeweils eine Telefone- und SMS-Flat innerhalb des Telekom-Netzes sowie 200 beziehungsweise 300 Freiminuten je Abrechnungszeitraum in andere Netze, im XL-Tarif ist eine Flatrate enthalten. Das Datenvolumen kannst du per LTE nutzen – mit maximal möglicher Geschwindigkeit.

Änderungen gibt es auch beim MagentaMobil Prepaid 5G. Hier verdoppelt sich das Datenvolumen für die gesamte Laufzeit von zwölf Monaten. Statt der bisherigen 24 GB bekommst du also 48 GB für insgesamt 99,95 Euro. Das sind umgerechnet monatlich 4 GB für rund 8,30 Euro. Dir werden auch monatlich nur 4 GB zur Verfügung gestellt. Das ist positiv zu sehen, da du sonst versehentlich das komplette Jahrespaket binnen eines Monats versurfen könntest. Denn auch die Nutzung des schnellen 5G-Netzes der Telekom ist ebenfalls im Preis enthalten. Auch eine Flatrate ins Telekom-Netz und 200 Minuten in andere Netze sind dabei.

Wichtig in allen Fällen: Nach dem Aktionszeitraum gelten wieder die bisherigen Konditionen.

