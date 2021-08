Telekom: Mehr LTE-Datenvolumen für Discounter-Kunden

Der von der Telekom-Marke congstar realisierte Tarif fraenk basiert komplett auf die Abwicklung per App: Buchung, Tarifwechsel und Kündigung – alles erfolgt in der Handy-Applikation. Nur die SIM-Karte kommt noch per Post – außer du entscheidest dich für eine eSIM. Jetzt verändert fraenk die Konditionen für Kunden, die mit 10 Euro pro Monat die günstige Variante gewählt haben.

Fraenk erhöht das monatlich verfügbare LTE-Datenvolumen für alle Kunden von 4 GB auf 5 GB. Kunden, die diesen Tarif buchen, zahlen weiterhin 10 Euro pro Monat, bekommen aber mehr LTE-Volumen. Nutzen kannst du es mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 Mbit/s im Downstream, was für die normale Smartphone-Nutzung vollkommen ausreichend ist. 5G ist nicht freigeschaltet.

In den Grundkosten von 10 Euro ist außerdem eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze enthalten. Den zusätzlichen Datentraffic bekommen ab sofort alle Neukunden, die sich für fraenk entscheiden. Bestandskunden profitieren mit Beginn des nächsten Abrechnungsmonats, also dem 1. September.

Bis zu 10 GB für 10 Euro möglich

Wer sich über die Weiterempfehlungsfunktion „fraenk for friends“ zusätzliches monatliches Datenvolumen ergattert hat, bekommt dieses weiterhin. Mit „fraenk for friends“ können fraenk Kunden ihr monatliches Datenvolumen auf bis zu 10 GB aufstocken, wenn sie fraenk weiterempfehlen. Allerdings: Das Datenvolumen gibt es erst, wenn der Geworbene 30 Tage dabei ist. Und: Dauerhaft bleibt das Datenvolumen erst, wenn der Geworbene sechs Monate Kunde geblieben ist.

Etwas einfacher geht es derzeit mit einer Aktion: Mit dem Aktionscode BAEM der aktuellen Kampagne „Empfehlen empfohlen“ kannst du als Neukunde dauerhaft mit einem monatlichen Datenvolumen in Höhe von 6 GB starten. Dafür muss bei der Bestellung in der fraenk App lediglich der Code BAEM eingelöst werden.

Die App für Fraenk gibt es in den entsprechenden App-Stores. Für die Bestellung ist eine einmalige Anmeldung in der App sowie ein PayPal Konto erforderlich. Einmalkosten entstehen nicht. Deine bisherige Rufnummer kannst du mitbringen.

