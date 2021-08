Telekom: Mehr Datenvolumen in Verträgen – aber nicht für alle

Wie die Telekom mitteilte, werden sich zum 1. September die Konditionen für die Young-Tarife ändern. Somit profitieren alle Kunden, die einen Telekom-Vertrag haben und die unter 28 Jahre alt sind. Das Besondere: Auch alle Bestandskunden in diesen Tarifen bekommen ab September mehr Datenvolumen.

Der MagentaMobil Young S enthält zukünftig 9 GB für das schnelle Surfen im 5G Netz der Telekom. Bislang waren es 6 GB monatlich. Er kostet 19,95 Euro monatlich im ersten Jahr. Ab dem 13. Monat zahlen die Kunden 29,95 Euro monatlich.

Im MagentaMobil Young M sind statt der bisherigen 12 GB nun 18 GB für 29,95 Euro beziehungsweise ab dem 13. Monat 39,95 Euro enthalten. Im MagentaMobil Young L erhöht sich das Datenvolumen von 24 GB auf 36 GB. Für diesen die Kunden 39,95 Euro monatlich im ersten Jahr und 49,95 Euro danach.

Der MagentaMobil Young XL enthält bereits unlimitiertes Datenvolumen, sodass hier keine Aufwertung mehr möglich ist. Die Telekom hat sich aber auch dagegen entschieden, ihn im Preis zu senken, sodass es bei diesem Tarif keine Verbesserung gibt. Im ersten Jahr nach der Buchung zahlst du als Kunde hier 64,95 Euro monatlich, danach 74,95 Euro.

Das ist in den Telekom-Tarifen enthalten

In allen MagentaMobil Young Tarifen ist das Telefonieren und SMS-Senden in alle deutschen Netze ohne Limit enthalten. Außerdem kannst du dich in alle WLAN-Hotspots der Telekom einbuchen. Die Nutzung des 5G-Netzes ist ebenfalls in den Tarifen enthalten. Wie bei Telekom-Verträgen üblich ist auch StreamOn zubuchbar. So kannst du das benötigte Datenvolumen aufgrund des Zero-Ratings bestimmter Kategorien noch weiter absenken. MagentaMobil Young S erlaubt die Buchung von StreamOn Gaming und Music, ab Tarifstufe M sind auch Videos dabei, ab Magenta Mobil L kannst du dann auch den Datentraffic in sozialen Netzen getrost vergessen. Im EU-Ausland, Großbritannien sowie der Schweiz sind die inkludierten Tarifleistungen ohne Mehrkosten wie im Inland nutzbar.

Solltest du auch einen Festnetzanschluss der Telekom haben, so sind mit Magenta Eins weitere Ersparnisse möglich. Zudem verdoppelt sich das Datenvolumen des Handyvertrages.

Eine Tarifänderung für die normalen Magenta Mobil-Kunden hat die Telekom derzeit noch nicht angekündigt. Üblicherweise stellt die Telekom zur IFA im September neue Tarife vor. Da die IFA dieses Jahr aber Pandemie-bedingt ausfällt, ist unklar, ob und wann die Telekom an ihren Tarifen arbeitet. Zumindest im Discotelunter-Bereich hat sich zuletzt etwas getan.

Wie gut die neuen Konditionen im Vergleich mit anderen Tarifen für Schüler & Studenten sind, liest du in unserem Vergleich.