Telekom: Magenta Smart Home bekommt Update

Speedport Pro wird zur SmartHome Zentrale

Bisher kannst du schon die Home Base oder den Speedport Smart 3 als Zentrale für dein Smart Home der Telekom nutzen. Du meldest alle Geräte, die kompatibel zu Magenta Smart Home sind, an und kannst anschließend die Szenen und Regeln für die einzelnen Geräte festlegen. Im Laufe des Septembers wird auch der Speedport Pro als SmartHome Zentrale nutzbar sein. Dazu wird es ein Plugin für Magenta SmartHome geben. Dadurch kann die Smart-Home-App den Router dann als Zentrale finden und anschließend aktivieren. Der Speedport Pro ist geeignet für alle Anschlussarten und seine zwölf Antennen ermöglichen eine schnelle WLAN-Verbindung mit – nach Telekom-Angaben – bis zu 9,6 Gbit/s. Tatsächlich wirst du aber weitaus geringere Datenraten bekommen.

Neue Startseite für mehr Möglichkeiten

Die Magenta SmartHome App bekommt eine neue Startseite. Auf dieser kannst du als Nutzer übersichtlicher als bisher die wichtigsten Infos sehen. Die Startseite sei nach den Wünschen der Kunden neu gestaltet, heißt es von Seiten der Telekom. Auf dem Dashboard kannst du dir nach Telekom-Angaben passgenau Informationen zum Status deiner Tür- und Fensterkontakte und Lampen, zum momentanen Energieverbrauch sowie zur aktuellen Temperatur anzeigen lassen.

Nuki Smart Lock 2.0

Auch die Wohnungstür kann Smart sein – zumindest das Schloss. Nuki Smart Lock kann nun mit Magenta Smart Home genutzt werden. So weißt du stets, ob die Haustür verriegelt ist. Dank der Funktion AutoUnlock wird das Schloss bei Annäherung vorher festgelegter Personen automatisch aufgeschlossen und von Magenta SmartHome mit dem Namen der Person gemeldet, die diese Funktion ausgelöst hat.

Der Doorlock erkennt dabei beispielsweise am auslösenden Smartphone, wer es öffnen oder schließen möchte und gibt dies an das System weiter. Das lässt sich im Nachhinein dann nachvollziehen. Nutzer können in Verbindung mit Magenta SmartHome außerdem Regeln personenabhängig auslösen. Als Beispiel gibt die Telekom eine Regel mit auf den Weg, dass du beispielsweise eine Benachrichtigung per App bekommen kannst, wenn eine bestimmte Person Nuki abgeschlossen hat. Die Montage des smarten Türschlosses ist ohne Bohren am vorhandenen Zylinder nachrüstbar. Die Steuerung mit einem Sprachassistenten ist hingegen nicht möglich.

Aldi meets Telekom: tint Lichtsystem von Müller-Licht

Ab sofort kann das smarte Lichtsystem tint von Müller-Licht in Szenen und Regeln von Magenta SmartHome eingebunden und auch für das Alarmsystem und die Haushüter-Funktion genutzt werden. Die Lampen gelten als Alternative zum Hue-System und werden regelmäßig beispielsweise bei Aldi verkauft, sind aber auch bei Amazon zu haben.

Sämtliche LED-Leuchten der Produktserie tint sowie der Unterputz-Funkschalter tint Smart Switch lassen sich über die Magenta SmartHome App steuern. Voraussetzung für die Nutzung ist die Unterstützung des ZigBee Funkprotokolls durch die SmartHome Zentrale.

Sonos Arc, Five und Playbase

Nachdem bereits diverse Lautsprecher von Sonos mit Magenta Smart Home funktionieren, ergänzt die Telekom nun die unterstützten Lautsprecher. Sonos Arc, Five und Playbase können fortan ebenfalls integriert werden. So kann der Haushüter und das Alarmsystem die Lautsprecher nutzen. Dadurch können die Geräte Musik abspielen, um Anwesenheit zu simulieren, sowie Warntöne abspielen, wenn der Alarm ausgelöst wird.

Jetzt weiterlesen Telekom: Magenta Smart Home jetzt weitgehend kostenlos

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.