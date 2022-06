Telekom-Kunden können aufatmen: Dieser Spar-Trick bleibt bestehen

Der Spartrick Call by Call ist für die meisten Kunden der Telekom schon in Vergessenheit geraten. 1998 war die Nutzung der Spar-Vorwahl die einzige Möglichkeit, beim Telefonieren zu sparen – auch innerhalb Deutschlands. Inzwischen sind Flatrates so verbreitet, dass sich Call by Call faktisch nur noch lohnt, wenn du ins Ausland telefonierst. Dann jedoch kannst du viel Geld sparen – gerade bei exotischen Zielen.

Lange Zeit war die Telekom regulatorisch verpflichtet, Call by Call anzubieten. Das ist vorbei. Schon jetzt bietet die Telekom Call by Call nur noch freiwillig an. Eine Vereinbarung mit dem Branchenverband VATM, in dem viele Call by Call-Anbieter Mitglied sind, wurde schon 2019 geschlossen. Diese Vereinbarung wäre dieses Jahr ausgelaufen. Jetzt aber haben sich Telekom und VATM darauf verständigt, die sogenannten Betreibervorauswahlen bis zum Jahresende 2024 möglich zu machen. Das bisher geltende freiwillige Abkommen zwischen den beiden Partnern wird damit um weitere zwei Jahre verlängert.

„Wir verlängern gerne unsere Vereinbarung mit dem VATM. Solange Call by Call und Preselection im Markt nachgefragt werden und diese für uns wirtschaftlich umsetzbar sind, ermöglichen wir gerne weiterhin die vorhandene Angebotsvielfalt“, bekräftigt Pascal Koppetsch, der für die Telekom die Verhandlungen mit dem VATM begleitet hat.

Call by Call: China ab etwa 1 Cent pro Minute

Nach wie vor sind diese „Sparvorwahlen“ attraktiv. Für einzelne Telefongespräche kannst du mit Vorwahl einer 010xy-Nummer einen anderen Verbindungsnetzbetreiber auswählen. Dieser leitet das Gespräch durch sein Netz und rechnet mit dem Endkunden ab. Auf diese Weise kannst du als Telekom-Kunde beispielsweise für 6 Cent pro Minute nach Ägypten, für 2 Cent pro Minute in die Türkei und für etwas mehr als 1 Cent nach China telefonieren. Kunden anderer Anbieter haben diese Möglichkeit nicht, sie können jedoch mit einem anderen Trick gegenüber ihren eigentlichen Telefonkosten sparen. Die jeweils günstigsten Anbieter für Call by Call kannst du beispielsweise bei teltarif.de oder biallo.de nachsehen. Wichtig: Die jeweils günstigsten Anbieter ändern sich ständig.

Genutzt werden kann die neu getroffene Vereinbarung von Telekom und VATM ab sofort von allen Anbietern von Betreibervorauswahlen. Dies gilt nicht nur für die Mitglieder des VATM. Allerdings müssen die Unternehmen dieser Vereinbarung beitreten. Die Telekom wird den Dienst nur gegenüber denjenigen Unternehmen weiterhin erbringen, die über den VATM der Vereinbarung beigetreten sind.