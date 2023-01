Telekom: Kostenlose LTE-Daten-Flatrate für tausende Nutzer

Am 31. März 2023 endet die Möglichkeit der Nutzung von Telekom StreamOn. StreamOn war eine Tarifoption der Telekom, die es dir als Mobilfunkkunde ermöglicht hat, bestimmte Streaming-Dienste ohne Belastung deines monatlichen Datenbudgets zu nutzen. Dieser Zero-Rating-Dienst wurde der Telekom (sowie Vodafone mit Vodafone Pass) aber gerichtlich verboten. Seit 1. Juli vergangenen Jahres ist Stream On nicht mehr erhältlich. Bestandskunden können Stream On noch bis Ende März nutzen, dann muss auch ihnen die Tarifoption abgeschaltet werden.

90 Tage kostenlose LTE & 5G-Flatrate im Telekom-Netz

Genau diesen Kunden, die aktuell noch Stream On nutzen, macht die Telekom nun ein neues Angebot. Sie können 90 Tage lang komplett kostenlos das LTE- und 5G-Netz nutzen. Das teilte uns ein Telekom-Sprecher auf Nachfrage mit. Er bestätigte damit einen Bericht von handyhase.de.

„Zurzeit werden alle StreamOn Kunden darüber informiert, dass der Dienst ab 1. April nicht mehr zur Verfügung steht“, bestätigte der Telekom-Sprecher. Die Kunden werden demnach „für 90 Tage unlimitiertes Datenvolumen“ buchen können. Bei Privatkunden erfolgt das über die MeinMagenta App, Geschäftskunden rufen die Webseite pass.telekom.de auf. Da StreamOn bis Sommer vergangenen Jahres in allen Vertragstarifen der Telekom enthalten war, dürfte die Zahl der möglichen Nutzer sehr hoch sein – sofern diese ihren Tarif nicht schon geändert haben oder zu einem anderen Anbieter gewechselt sind.

Wenn du zu den betroffenen Kunden gehörst, sollte die Telekom dich also auch in den kommenden Tagen informieren. Du kannst dann zwischen dem 1. April und dem 31. Mai den Zeitraum von 90-Gratis-Tagen aktivieren. Im Optimalfall kannst du so auch deinen Sommerurlaub mit den Monaten Juni, Juli und August mit einer echten Datenflatrate versehen. Im EU-Ausland wird die Flatrate jedoch nicht gelten. Hier hast du dann aber dein reguläres Datenvolumen zur Verfügung. Wann du den Zeitraum startest, obliegt dir. Wichtig aber auch: Verpasst du die Aktivierung, verfallen die 90 Tage. Und: Nach Ablauf der 90 Tage gelten wieder deine vertraglich vereinbarten Datenvolumen.

Für die Telekom ist das 90-Tage Angebot einerseits eine kleine Entschädigung für die betroffenen Kunden. Gleichzeitig kann sie aber auch anhand des entstehenden Datentraffics ablesen, wie sich die Nutzung einer unlimitierten Datenflatrate entwickelt, wenn normale Kunden diese längere Zeit nutzen können. Möglicherweise ebnet das den Weg zu bezahlbareren Datenflatrates. Heute bekommst du als einzelner Kunde einen solchen Tarif erst ab 85 Euro monatlich.