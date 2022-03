Telekom kauft Glasfaser-Internet ein – bei einem der größten Wettbewerber

Bei dem Mitbewerber handelt es sich um wilhelm.tel aus Norddeutschland. Derzeit versorgt die wilhelm.tel in ihrem Glasfasernetz knapp 205.000 Haushalte mit FTTH (Fiber to the home), bis 2025 sollen rund 350.000 Haushalte angeschlossen sein. Die Erschließungsgebiete erstrecken sich über Norderstedt, Hamburg, Alveslohe, Appen, Bönningstedt, Elmshorn, Heist, Holm, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Lentföhrden, Reinbek, Rellingen, Tornesch und Wedel. In diesen Regionen hat wilhelm.tel teils Marktanteile jenseits der 80 Prozent.

Rahmenbedingungen stehen

Jetzt haben sich Telekom und wilhelm.tel auf die Rahmenbedingungen für eine langfristige Kooperation geeinigt und eine Absichtserklärung unterzeichnet. Vorgesehen ist, dass es Ende 2022 erste Telekom-Produkte im Gebiet von wilhelm.tel gibt. Voraussetzung ist, dass die Glasfaserleitung von wilhelm.tel verlegt ist. Im nächsten Schritt werden beide Parteien die Vertragsverhandlungen voranbringen und wollen noch im ersten Quartal des Jahres den Kooperationsvertrag unterzeichnen.

„Kooperationen sind eine tragende Säule des Glasfaserausbaus, denn davon profitieren die Beteiligten genauso wie die Bürgerinnen und Bürger. Wenn Unternehmen sich auf freiwilliger Basis einigen, hat das Signalwirkung“, sagt Dido Blankenburg, Vorstandsbeauftragter für Breitbandkooperationen bei der Telekom. Auch Theo Weirich, Geschäftsführer der wilhelm.tel, sieht die Kooperation als wichtig an. „Dem Ende der Kupferzeit sind wir mit dieser Kooperation ein wesentliches Stück nähergekommen und endlich verschwindet in Zukunft diese uncoole Bezeichnung ‚bis zu‘ in der Bandbreitenangabe.“ Er geht davon aus, dass die Telekom den Wettbewerb in der Metropolregion Hamburg beleben wird.

Telekom Glasfaser-Tarife ab Ende 2022 buchbar

Die Telekom wird ihre Produkte voraussichtlich ab Ende 2022 im gesamten Glasfaser-Ausbaugebiet der wilhelm.tel anbieten können. Damit deckt die Telekom dann einen Großteil der Metropolregion im Norden mit ihrer Festnetz-Produktpalette und Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s ab. Im April des Vorjahres hatte das Bonner Unternehmen bekanntgegeben, ebenfalls bis 2025 rund 540.000 Haushalte in Hamburg mit Glasfaser versorgen zu wollen. Dieser Eigenausbau konzentriert sich nach Angaben der Telekom jedoch auf Gebiete, die von der wilhelm.tel bislang nicht erschlossen wurden. Damit wird ein Überbau bestehender FTTH-Infrastrukturen vermieden.

wilhelm.tel verlangt für einen Gigabit-Anschluss aktuell knapp 50 Euro, bei der Telekom sind es 80 Euro.

Die Öffnung der Glasfasernetze in Deutschland geht damit im Sinne der Verbraucher weiter. Erst vergangene Woche war bekannt geworden, dass 1&1 nun die Glasfaseranschlüsse der Telekom vermarket. Vodafone und O2 werden folgen.