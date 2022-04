Telekom-Glasfaser: In diesen 106 Orten geht’s jetzt los

Die neuen Telekom-Glasfaser-Anschlüsse bieten den Kunden, die den Anschluss haben, zunächst eine Geschwindigkeit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde beim Download. Beim Upload sind es bis zu 200 Megabit pro Sekunde. Später sind noch höhere Datenraten möglich – gebraucht werden die aber heute noch nicht. Damit hat der Kunde den schnellsten Anschluss und hervorragende Stabilität für gleichzeitiges Streaming, Gaming und Homeoffice und ist bestens für die Zukunft vorbereitet.

Gleiche Preise, trotzdem teurer

„Wir machen auch beim Thema Glasfaser weiter Tempo, um Deutschland noch digitaler zu machen. Weitere mehr als 650.000 Haushalten, Unternehmen und Schulen starten jetzt in die Vermarktungswelle“, sagt Srini Gopalan, verantwortlich für das Deutschland-Geschäft der Telekom. Preislich seien die neuen Telekom-Glasfaser-Verbindungen nicht teurer als die bisherigen Anschlüsse. Das stimmt in Bezug auf die vergleichbaren Telekom-Preise für VDSL. Allerdings: Im Vergleich mit anderen VDSL-Anbietern ist die Telekom durchaus teurer.

Glasfaser-Anschlüsse können indes nur über die Telekom selbst und seit kurzem auch über 1&1 gebucht werden. Das gilt auch, wenn es sich wie jetzt um eine Vorvermarktung handelt und die Anschlüsse noch gar nicht verlegt sind. Es wird erwartet, dass künftig auch noch O2 und Vodafone Glasfaser der Telekom vermarkten.

Wenn du im Ausbaugebiet wohnst, kann du den Glasfaseranschluss jetzt bei Telekom oder 1&1 vorbestellen. Jeder Eigentümer, der sein Haus mit Glasfaser anschließt, steigert damit den Wert seiner Immobilie. Für Mieter gilt allerdings: Ohne den Eigentümer läuft nichts. Wir haben dir in einem ausführlichen Ratgeber zusammengestellt, wie du dich richtig verhältst, wenn der Glasfaserausbau an deiner Wohnung aussteht.

Hier soll jetzt der Telekom-Glasfaser-Ausbau erfolgen

Wenn du in einem dieser Orte wohnst, lohnt es sich, eine Verfügbarkeitsabfrage bei 1&1 oder der Telekom zu machen. So erfährst du, ob deine Wohnung beim Ausbau dabei bist. Es handelt sich in diesem Schwung nicht um komplette Städte.

Die Vermarktung ist gestartet in: Aachen, Altena, Augsburg, Bad Blankenburg, Bad Essen, Barßel, Belm, Berlin, Bernburg (Saale), Bitburg, Bobingen, Boizenburg/Elbe, Bondorf, Bremerhaven, Bünde, Deggendorf, Dresden, Duderstadt, Duisburg, Eichenau, Eilsleben, Erding, Erkner, Essen, Filderstadt, Frankfurt a. Main, Frechen, Freilassing, Friesoythe, Gablingen, Gäufelden-Öschelbronn, Germersheim, Gersthofen, Glienicke/Nordbahn, Gräfenhainichen, Hagen, Hagenow, Halle (Saale), Halle/Westf., Hamburg, Hammah, Hannover, Heidenau, Heilbad Heiligenstadt, Heiligenhafen, Herrenberg, Hohberg, Horumersiel, Hötensleben, Hückeswagen, Karlsruhe, Kiel, Kirchheim unter Teck, Köngen, Konz, Landshut, Leipzig, Leverkusen, Lingen, Löbau, Löhne, Lübeck, Ludwigsburg, Ludwigsfelde, Mainz, Malente, Memmingen, Moers, München, Münster, Neuburg a. d. Donau, Neukirchen-Vluyn, Neumark i. d. Oberpfalz, Neutraubling, Northeim, Nufringen, Nürnberg, Oldenburg, Olpe, Osnabrück, Paderborn, Peine, Petersberg, Plüderhausen, Remseck am Neckar, Rosenheim, Rostock, Rotenburg, Sande, Schmalkalden, Schweinfurt, Seevetal, Sottrum, Starnberg, Stralsund, Stuttgart, Uetersen, Waren (Müritz), Wasserburg am Inn, Weiden i. d. Oberpfalz, Wernigerode, Westerland, Wiesbaden, Wilhelmshaven, Wipperfürth und Zülpich.

Um möglichst schnell Glasfaser zu den Kunden zu bringen, vermarktet man jetzt Gebiete zunehmend parallel. Auch baut man parallel aus. Dies hat für Kunden den Vorteil, dass die Telekom die Wartezeiten bis zur Nutzung des Anschlusses deutlich verkürzen kann. Nach und nach werden weitere Gebiete erschlossen – auch in den oben genannten Orten.