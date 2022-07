Telekom-Glasfaser: Diese 51 Städte bekommen jetzt schnelles Internet

2,5 Millionen neue Anschlüsse mit Glasfaser pro Jahr, das hat die Telekom versprochen. Und sie lässt den Worten Taten folgen. Nachdem sie im Frühjahr schon fast 1 Million Haushalte benannt hat, die in den kommenden Monaten versorgt werden, kommen nun noch einmal 250.000 Haushalte hinzu. Sie können schon bald einen Highspeed-Anschluss bekommen, bei dem die Glasfaser bis in die eigenen vier Wände geht.

Doch wohlgemerkt: Mit dem Start der Vermarktung sind die Anschlüsse noch nicht gebaut. Aktuell baut die Telekom allerdings bereits in vielen anderen Orten in Deutschland Glasfaser aus. In den unten genannten Orten soll der Ausbau „in Kürze“ beginnen. Insgesamt stellt die Telekom für die Ausbauprojekte mehr als 2.200 Netzverteiler auf und benötigt rund 1.800 Kilometer Tiefbau. „Wir erhöhen die Schlagzahl beim Glasfaserausbau deutlich“, sagt Walter Goldenits, Technikchef der Telekom Deutschland. Fiber to the Home (FTTH), also die Glasfaser bis ins Haus, ist der Standard für die Zukunft.

„Preislich sind die neuen Glasfaserverbindungen nicht teurer als die bisherigen Anschlüsse“, heißt es von Srini Gopalan, verantwortlich für das Deutschland-Geschäft der Telekom. Das allerdings gilt nur im Vergleich mit einem Anschluss per VDSL bei der Telekom. Denn die Tarifvielfalt bei einem Glasfaser-Anschluss ist noch sehr eingeschränkt. Derzeit hat nur 1&1 einen entsprechenden Vertrag mit der Telekom, um dich mit einem Anschluss per Telekom-Glasfaser versorgen zu können. Hier kannst du die Anschlüsse also alternativ zur Telekom buchen. Auch Vodafone und O2 verfügen über den Zugang zur Telekom-Glasfaser per Vertrag, haben aber noch keine Produkte im Angebot. Auch mittelfristig wird der Wettbewerb bei DSL größer sein als bei der Glasfaserleitung.

Glasfaser: In diesen Städten startet der Telekom-Ausbau bald

Die Vermarktung der Anschlüsse ist in diesen 51 Orten gestartet. Wenn du in einem dieser Orte wohnst, lohnt es sich, eine Verfügbarkeitsabfrage bei 1&1 oder der Telekom zu machen. So erfährst du, ob deine Wohnung beim Ausbau dabei bist. Es handelt sich in diesem Schwung wie immer nicht um komplette Städte, die gemeint sind.

Attendorn, Aue-Bad Schlema, Bad Freienwalde, Bad König, Bad Oeynhausen, Baesweiler, Bautzen, Bestensee, Bottrop, Braunschweig, Bremen, Burgdorf

Darmstadt, Daun, Döbeln, Düsseldorf, Erbach, Erndtebrück, Eschborn, Frankfurt a. M., Freudenberg

Hattingen, Hessisch Lichtenau, Leipzig, Linsenhofen, Lübeck, Ludwigsburg, Ludwigshafen

Magdeburg, Michelstadt, Minden, Möglingen, Much

Neu Wulmstorf, Neuhausen auf den Fildern, Neunkirchen-Seelscheid, Nordhorn, Oldenburg

Reichenbach an der Fils, Remagen, Rosbach vor der Höhe, Rothenburg ob der Tauber, Rott am Inn

Salzgitter, Schönaich, Springe, Steinenbronn, Stuttgart, Waltrop, Wernau, Wuppertal

Sind die Anschlüsse erst einmal gebaut, liefern sie aktuell bis zu 1 Gbit/s im Downstream und 200 Mbit/s im Upstream. Technisch ist sogar noch mehr möglich. Wenn du im Ausbaugebiet wohnst, kann du den Glasfaseranschluss jetzt bei Telekom oder 1&1 vorbestellen. Jeder Eigentümer, der sein Haus mit Glasfaser anschließt, steigert damit den Wert seiner Immobilie.

Für Mieter gilt allerdings: Ohne den Eigentümer läuft nichts. Wir haben dir in einem ausführlichen Ratgeber zusammengestellt, wie du dich richtig verhältst, wenn der Glasfaserausbau an deiner Wohnung aussteht. Das Verlegen des Anschlusses selbst ist in aller Regel im Rahmen der Vorvermarktung kostenlos.