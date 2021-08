Telekom: Gigabit-Anschlüsse jetzt auch ohne FTTH

Was viele nicht wissen: Neben ihrem Mobilfunknetz und dem VDSL- und Glasfasernetz betreibt die Telekom seit einigen Jahren noch ein drittes Netz in Deutschland. Dabei handelt es sich um ein Kabelnetz, wie es sonst von Vodafone oder Tele Columbus bekannt ist. Die Telekom richtet sich damit vor allem an die Wohnungswirtschaft und versorgt große Mietshäuser der bekannten Wohnungsbauunternehmen in Deutschland.

Neben Fernsehen bietet sie den Mietern der entsprechend versorgten Wohnungen auch Internet über das Kabel an. Und dieses wird jetzt schneller. Mit bis zu 1 Gbit/s können die Kunden ins Internet gehen, wenn sie den Tarif Zuhause Kabel Surfen und Telefonieren Giga buchen. Im Upstream stellt die Telekom hier bis zu 200 Mbit/s bereit. Der Preis dafür liegt wie beim direkten Glasfaseranschluss bei etwa 80 Euro monatlich. Die Einführung der Tarife hatte die Telekom schon für Anfang des Jahres geplant. Die Preisliste datiert aus Ende April, einen offiziellen Start vermeldet die Telekom aber erst jetzt.

Upgrade für Bestandskunden

Wer den bisherigen Tarif „Zuhause Kabel Surfen und Telefonieren XXL mit 500 MBit/s im Downstream nach Oktober 2020 gebucht hat, bekommt mehr Leistung. Die Telekom verdoppelt das Upload-Tempo für diese Kunden von 50 auf 100 MBit/s. Kunden, die ihren Tarif vor Oktober 2020 abgeschlossen haben, können zum Ende ihrer Mindestvertragslaufzeit wechseln.

Upstream-Raten jenseits der 50 Mbit/s findet man in Deutschland über eine Kabel-Infrastruktur nicht. Zwar hatte Vodafone schon vor geraumer Zeit angekündigt, DOCSIS 3.1 auch im Upstream einzuführen und in diesem Zusammenhang den Upstream zu erhöhen, passiert ist aber letzteres nicht. Die Umstellung des Netzes läuft indes.

Die Telekom nutzt nach eigenen Angaben für ihre Kabelnetze auch die Glasfaser-Infrastruktur, die sie in ihren anderen Netzen nutzt. So kann sie ihr Netz mit dem Glasfaser-Hausanschluss verbunden und bringt so die hohen Geschwindigkeiten des Glasfasernetzes ins Koaxialkabel-Netz. Bei anderen Kabelnetzen wird die Glasfaserleitung oftmals nur bis in Verteilerkästen an den Straßen geführt und von hier per Kabelnetz weitertransportiert. Dadurch sind technisch zwar auch hohe Datenraten möglich, die Cluster könnten jedoch gerade bei Wohngebieten mit vielen Kunden und Hochhäusern überlastet sein.

Die Telekom versorgt nach eigenen Angaben eine „mittlere sechsstellige Summe von Wohneinheiten“ über die Kabelinfrastruktur. Zu den Vertragspartnern gehören demnach unter anderem die LBG Stuttgart, die KommWohnen in Görlitz und die BG Bochum.