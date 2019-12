Telekom-Discounter Congstar verschenkt weiterhin LTE

Eigentlich warn nur bei Buchung bis zum 20. Dezember 2019 die LTE-Option bei allen Congstar Tarifen, die als Vertrag angeboten werden, kostenlos. Doch nun hat sich die Telekom-Marke entschlossen, auch über die Feiertage, an denen wohl einige Kunden neue Smartphones in Betrieb nehmen, LTE kostenlos anzubieten. Jetzt soll die Aktion am 6. Januar 2020 enden. Allerdings muss die Option immer noch extra gebucht werden. Und sie bleibt nicht dauerhaft kostenlos.

Mit der LTE-Option kannst du als Congstar-Kunde im LTE-Netz der Telekom surfen – allerdings mit maximal 50 Mbit/s im Downstream. Wesentlich ist aber der Zugriff auf das LTE-Netz, das als das Netz mit der besten Verfügbarkeit gilt.

10 GB Allnet-Flatrate mit Telekom LTE

Das Angebot der kostenfreien LTE-Option gilt auch für den aktuell rabattierten Congstar Allnet Flat Plus Tarif mit 10 GB Datenvolumen. Für 25 Euro monatlich bekommst du hier 10 GB Datenvolumen sowie eine SMS- und Telefonie-Flatrate in deutsche Netze.

Weitere Tarife ab 5 Euro mit LTE

Wenn dir die Kosten dennoch zu hoch sind oder du gar keinen Bedarf an einem Tarif mit 10 GB hast, gibt es weitere, günstigere Tarife.

Congstar Allnet Flat

5 GB Datenvolumen

Telekom-LTE-Netz mit 50 Mbit/s

Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

20 Euro monatlich

Direkt informieren & buchen

Congstar Smart

1,5 GB Datenvolumen im LTE-Netz für 10 Euro / Monat (max. 25 Mbit/s)

Telekom-LTE-Netz mit 25 Mbit/s

300 Minuten in alle deutschen Netze

100 SMS in alle deutschen Netze

10 Euro monatlich

Direkt informieren & buchen

Congstar Basic

500 MB Datenvolumen

100 Minuten in alle deutschen Netze

9 Cent / SMS

5 Euro monatlich

Direkt informieren & buchen

Congstar Fair Flat

Sieben Datenstufen von 2 bis 10 GB

Telekom-LTE-Netz mit 50 Mbit/s

Allnet Flat in alle deutschen Netze

9 Cent / SMS in alle deutschen Netze

Grundpreis: 15 Euro / Monat plus 2,50 Euro je Obergrenze nach tatsächlichem Verbrauch

Direkt informieren & buchen

Durch die LTE-Aktion sparst du 1 Euro monatlich in den Tarifen Smart und Basic und 3 Euro in den anderen Tarifen. Doch Achtung: Die Vergünstigungen gelten für maximal 24 Monate oder bis zu einem möglichen vorzeitigen Tarifwechsel. Damit du die rechtzeitige Kündigung nicht vergisst, lass dich doch einfach kostenlos von unserem Partner remind.me an den Ablauf deines Vertrages und die Kündigung erinnern.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.