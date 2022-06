Telekom: Das ist die letzte Chance für Stream On

Zum 1. Juli gelten bei der Telekom neue Tarife. Alle Verträge, die du dann abschließt, haben zwar einerseits mehr Datenvolumen, haben aber kein Stream On mehr. Das heißt, die kostenlose Streaming–Datenflatrate ist nicht mehr dabei. Egal ob Musik, Spiele oder eben Videostreaming: Der Datentraffic geht dann komplett zu Lasten deines monatlichen Volumens.

Doch noch kannst du Stream On buchen. Nutzen kannst du es dann bis Ende März 2023, dann ist die Telekom gezwungen, Stream On abzuschalten. Nun ergibt es wenig Sinn, dass du dir für neun Monate Stream On einen Vertrag mit zwei Jahren Laufzeit buchst. Denn auch, wenn die Telekom für Kunden in den bisherigen Tarifen ebenfalls das Datenvolumen anhebt: Ohne Stream On sind die neuen Tarife viel zu teuer.

Telekom-Verträge auf Wunsch monatlich kündbar

Es gibt einen Weg, wie du das umgehen kannst und deinen Telekom-Vertrag im April 2023 ohne Risiko loswerden kannst. Denn was nur wenige wissen: Alle Handyverträge der Telekom gibt es nicht nur mit den üblichen zwei Jahren Vertragslaufzeit, sondern auch mit nur einem Monat. Tarifliche Unterschiede gibt es nicht. Das Einzige, warum du verzichten musst, ist ein vergünstigtes Handy. Doch diese Angebote sind ohnehin oftmals nicht so günstig, wie sie auf den ersten Blick scheinen.

Im Klartext: Buchst du bis 30. Juni den Tarif Magenta Mobil M Flex für 49,95 Euro, so bekommst du zunächst 12 GB Datenvolumen sowie StreamOn. Damit kannst du bis März 2023 alle StreamOn-Dienste per Video und Audiostreaming nutzen. Du kannst also beispielsweise unlimitiert YouTube, Sky, DAZN, ARD & ZDF schauen. Auch das Hören von Radio oder Spotify ist möglich, ohne dass dein Datenvolumen belastet wird. Im Tarif Magenta Mobil L Flex für 59,95 Euro sind außerdem noch Dienste wie Instragram, WhatsApp und Facebook ohne Berechnung des Datenvolumen von hier 24 GB inklusive. Ab 1. Juli bekommst du darüber hinaus zusätzliches Datenvolumen mit 20 bzw. 40 GB.

Zum 1. April, dem Ende von StreamOn auch für Bestandskunden, kannst du die Flex-Tarife dann kündigen.

