Telefon-Nutzung: Kommt das Sprechverbot in Bus und Bahn?

Bei der Maßnahme geht es darum, das Coronavirus weiter einzudämmen. Beim Sprechen und somit logischerweise auch beim Telefonieren im Bus werden Aerosole ausgestoßen. Mit diesen werden die gefährlichen Viren übertragen. Zwar gibt es eine Maskenpflicht, an die sich inzwischen offenbar auch mehr Fahrgäste halten als noch im Sommer, doch haben Viren offenbar trotzdem noch zu viele Chancen, sich zu verbreiten.

Spanien als Vorreiter?

In Spanien heißt es, dass die Spanier derart laut sprechen, dass ein einfacher Mund-Nase-Schutz beim Telefonieren im Bus kaum etwas zurückhalte. Wie der Bayerische Rundfunk unter Berufung auf seinen ARD-Korrespondenten in Spanien berichtet, kommt die Schweige-Empfehlung – es ist kein Verbot – nicht besonders gut an. Fahrgäste würden sich weiterhin unterhalten und telefonieren.

Im Deutschlandfunk habe sich der Chef der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) für ein solches Schweigegebot in Bus und Bahn ausgesprochen. Ein Problem hierzulande: Viele Fahrgäste würden die Maske beim Telefonieren im Bus oder der Bahn abnehmen oder aufs Kinn herunterschieben. Der MVG-Chef ist auch Präsident des Verband Deutscher Verkehrsunternehmen.

Telefonieren im Bus: Verbot wäre schwer zu kontrollieren

Er gesteht aber auch ein, dass ein Telefonier-Verbot schwer zu kontrollieren wäre. Er setze daher auf die Vernunft der Menschen und appelliert, auf das Telefonieren in Bus und Bahn zu verzichten. Ohnehin gilt – je nach Bundesland – spätestens ab Montag in ganz Deutschland eine verschärfte Maskenpflicht. Stoffmasken oder Schals reichen dann in Bus und Bahn nicht mehr aus. Du musst, wenn du mit dem ÖPNV unterwegs bist, mindestens eine OP-Maske tragen. In Bayern reicht auch diese nicht aus, es muss eine FFP2-Maske sein. Diese ist ausdrücklich und insbesondere auch dann zu tragen, wenn du sprichst und telefonierst.

Ob die Politik dennoch weitere Vorstöße unternimmt, und auch das Telefonieren in Bus und Bahn untersagt, ist sicherlich auch abhängig vom weiteren Verlauf der Pandemie und der Verbreitung der offensichtlich ansteckenderen Virus-Mutation, die als Großbritannien-Variante bekannt ist.