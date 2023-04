Achtung, bei dieser Telefonnummer: Bei Anruf Betrug

Berlin schläft nie. Das scheinen zumindest zahlreiche Trickbetrüger zu denken, denn die Hauptstadt belegt im vergangenen Monat Platz eins der nervigsten Telefonnummern (030-25555450). Auch im März haben vermeintliche Gewinnspiele, Versicherungen oder Stromanbieter bei Betroffenen angerufen und sie gleich mehrfach mit Anrufen tyrannisiert. Das teilt der App-Betreiber Clever Dialer mit. Die App bietet einen Spam-Schutz und eine Anruferkennung. Jeden Monat veröffentlichen die Betreiber die zehn lästigsten Rufnummern.

Betrug per Telefon: Achtung, wenn Anrufer deine IBAN wollen

Auffallend ist dabei, dass es verstärkt zu Meldungen kam, wonach die Betrüger gezielt nach der IBAN fragten. So beispielsweise bei Anrufen von der Rufnummer 0163-7875622, der zweitnervigsten Nummer des März. Man habe angeblich einen Lotto-Vertrag abgeschlossen, nicht gekündigt und nun brauche man die Bankverbindung. Die einzig richtige Reaktion ist da wohl auflegen. Eine weitere Berliner Nummer, die im März auffiel, war die 030-318763023. Ein Nutzer berichtet dazu: „Ich werde seit Tagen von dieser Nummer angerufen oder. Wenn ich dran gehe, redet keiner und legt nach 3 Sekunden immer auf.“ Eine weitere Berliner Nerv-Nummer: 030-257709946. Hier hat man angeblich 599 Euro gewonnen.

Interessant ist nach Darstellung von Clever Dialer auch, dass die Anrufer zunehmend Kenntnis von – wenn auch veralteten – sensiblen Daten der Angerufenen hatten. So versuchte ein Anrufer mit der Rufnummer 040-299992000, dem Angerufenen einen neuen Stromtarif schmackhaft zu machen. Der Anrufer sprach dabei nur gebrochen Deutsch und bezog sich auf eine Adresse, bei dem der Angerufene schon seit zwölf Jahren nicht mehr wohnt.

Interessant könnte das Gespräch auch werden, wenn dich die Rufnummer 015215891133 anruft. Ein Nutzer berichtet hier, die „rufen an und sagen, man hätte an einem Gewinnspiel teilgenommen, aber nicht gewonnen. Sie würden einem Unterlagen zuschicken und dann könnte man per E-Mail einen Widerspruch einlegen, sodass alle Daten gelöscht würden. Vorher wollen sie aber noch die Bankdaten haben. Ich habe das verneint und schon wurde die Dame pampig und legte auf.“

Die Top-Spam-Nummern im März 2023

Weitere Nerv-Nummern im März: 0208-306730, 02133-2463886, 069-29917782 und +441767660535. Im Vergleich zum Vormonat sind die Anrufe aus dem Mobilfunknetz um fast fünf Prozent angestiegen (29,2 Prozent). Doch nach wie vor ist das Festnetz die beliebtere Wahl, wenn es um nervige Spam-Calls geht (70,8 Prozent).