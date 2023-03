Telefon-Betrug: Achtung, wenn diese Nummer anruft

Das Glück scheint dir hold, wenn dein Telefon klingelt und du im Lotto gewonnen hast. Doch das Glück ist nur scheinbar. Denn tatsächlich hat die Anzahl der gemeldeten Anrufe, die einen Lottogewinn versprechen, im vergangenen Monat gestiegen. Besonders unangenehm wird es für Betroffene, wenn das Gegenüber am Telefon sogar personenbezogene Daten, wie die Adresse benennen kann (089201959996). So zerplatzt der vermeintliche Lottogewinn schnell.

Genervte Nutzer berichten von massivem Telefonterror (061099690321) mit etlichen Anrufen pro Tag. Weiterhin beliebt waren auch Werbeanrufe von angeblich günstigeren Stromanbietern (022166951484). Im Februar wurden Leidtragende außerdem wieder vermehrt über Festnetzanschlüsse kontaktiert (75,4 Prozent). Telefonate ins Mobilfunknetz sind dagegen leicht zurückgegangen (24,6 Prozent). Diese Daten hat Clever Dialer, eine App für Spam-Schutz und Anruferkennung, ermittelt. Neu ist diesmal die Region, aus der die nervigen Telefonate stammen. Denn die nervigste Nummer stammt nicht aus einer Großstadt, sondern auf Frankfurt-Bergen-Enkheim.

Betrug per Telefon: Nicht drangehen!

Die Telefonnummer 01637875622 ruft an und gibt sich als Lottogesellschaft aus, bei der du angeblich kostenlos Lotto gespielt hast. Aus Hamburg stammt die Rufnummer 04029996605, die anruft, aber auflegt, sobald man das Gespräch annimmt. Daher ist unklar, was der Anrufer will. Um vermeintliche Gewinnspiele und einen Datenabgleich geht es bei Anrufen von den Nummern 015212000519 und 01632399608. Die 032211076762 und 015210923002 bringen ebenfalls den Begriff Lotto ins Gespräch.

Diejenigen, die mit der Rufnummer 08920195996 anrufen, kennen mehr als nur deine Telefonnummer. Nutzer berichten, dass der Anrufer Kenntnis über Adresse und Geburtsdatum hatte. Letztlich ging es aber auch hier um Gewinnspiele.

Telefonspam im Februar 2023

In der Auswertung erfasst Clever Dialer jetzt auch die Verteilung der Spam-Anrufe nach Festnetz und Mobilfunk. Während die meisten Telefonate mit 73,5 Prozent immer noch vom Festnetz ausgingen, nimmt auch die Zahl, der über Funknetz getätigten Anrufe zu. Bereits 26,5 Prozent aller Spam-Anrufe haben die Anrufer im Januar über mobile Anschlüsse getätigt.