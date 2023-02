Telefon-Betrug: Achtung, wenn diese Nummer anruft

Neues Jahr, neues Glück – das gilt offenbar auch in der Branche der Spammer und Betrüger. Denn im vergangenen Monat haben wieder zahlreiche Anrufer versucht, dich aufs Glatteis zu führen. Sie wollten wahlweise dein Geld oder deine Daten. Die App Clever Dialer erfasst Spam-Anrufe und stellt die nervigsten zehn Nummern Monat für Monat zusammen. Wir zeigen dir, welche zehn Nummern in Deutschland gerade besonders auffällig sind. Demnach versuchten die Betrüger es im vergangenen Monat wieder mit vermeintlichen Gewinnspielen, an deine Daten und dein Geld zu kommen. Insbesondere die Rufnummer 0163-7875622 ist hier negativ aufgefallen. Sie wurde so oft von den Nutzern der App geblockt, wie keine andere. Noch häufiger fiel die Rufnummer 06109-9690321 auf. Die Festnetzrufnummer kontaktiert offenbar ihre Opfer und versucht, ihnen etwas aufzuschwatzen. Details aber sind unklar.

Betrug per Telefon: Nicht drangehen!

Auch die gestiegenen Energiekosten nutzten die Betrüger und Spammer aus, um scheinbar günstigere Stromtarife abzuschließen. Hier tat sich demnach insbesondere die Rufnummer 0221-66951485 negativ hervor. Hinter der Rufnummer verbirgt sich die „Deutsche Zentrale für Gas und Strom“. Der Energieanbieter will offenbar an deine Daten und deine Belieferung übernehmen. Die Methoden sind aber zweifelhaft. Ein Anrufopfer berichtet: „Der Berater war sehr unhöflich und konnte keine einzige Frage beantworten. Anschließend hat er mich beleidigt und aufgelegt. Er hatte mehrmals täglich angerufen.“

Die Aufdringlichkeit der Anrufer kennt dabei keine Ruhezeiten und sorgt teilweise täglich für Unmut bei den Betroffenen (069-24743393805). Mit der Rufnummer 040-2996605 versucht offenbar ein Callcenter seine Opfer an allen Tagen der Woche zu erreichen. Wer versucht, die Rufnummer zurückzurufen, bekommt nur ein Besetztzeichen. Kurios: Ein Angerufener berichtet: „Vorhin war garantiert jemand am anderen Ende (Atemgeräusche!), aber dann wurde aufgelegt“.

Anrufer mit der Telefonnummer 01521-2000519 versuchen dich den Angaben zufolge über ein Gewinnspiel in ein Zeitungsabo zu locken und die Anrufer mit der 01522-1044369 wollen ein Lotto-Abo von deinem Konto abbuchen. Weitere Spam-Anrufe berichtet die App von den Nummer 02133-2463885 und 032-211076620. Auch Österreich spielte im Januar eine Rolle: Die +43720116869 konfrontierte die Angerufenen ebenfalls mit angeblichen Lotto-Verträgen.

Telefon-Spam im Januar 2023

In der Auswertung erfasst Clever Dialer jetzt auch die Verteilung der Spam-Anrufe nach Festnetz und Mobilfunk. Während die meisten Telefonate mit 73,5 Prozent immer noch vom Festnetz ausgingen, nimmt auch die Zahl, der über Funknetz getätigten Anrufe zu. Bereits 26,5 Prozent aller Spam-Anrufe haben die Anrufer im Januar über mobile Anschlüsse getätigt.