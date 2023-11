Vodafone-Kracher: Diese Kunden bekommen 500 GB kostenlos

Pünktlich zum Start in die Adventszeit schenkt Vodafone mehr als zehn Millionen Mobilfunkkunden einmalig jeweils 500 GB zusätzliches Datenvolumen. Das sind insgesamt mehr als fünf Milliarden Gigabyte Daten, die Vodafone im Dezember potenziell komplett kostenlos über sein Mobilfunknetz übertragen wird. Das könnte ein echter Last-Test für das Netz werden. Möglicherweise will man sich so schon einmal auf die 12 Millionen 1&1-Kunden vorbereiten, die man ab Sommer kommenden Jahres nach und nach in seinem Netz zu Gast haben wird.

Vodafone: Kostenlose 500 GB ab 30. November aktivierbar

“Unser Datengeschenk zur Weihnachtszeit ist ein kleines Dankeschön für unsere treuen Kunden, die mit ihren Smartphones zuverlässig unsere Netze nutzen. Ein Anlass, die vielen guten Momente, die unsere Kunden über unsere Netze täglich mit ihren Liebsten teilen, zu feiern“, sagt Vodafone-Deutschland-Chef Philippe Rogge, wohl wissend, dass nicht alles glattlief in diesem Jahr. Denn er ergänzt: „Und für manche auch eine kleine Entschuldigung, wenn sie sich in diesem Jahr auch mal über uns geärgert haben.“

Die jeweils 500 Gigabyte Daten können mehr als zehn Millionen Vodafone-Kunden, die nicht ohnehin von einer Daten-Flatrate profitieren, ab dem 30. November ganz einfach aktivieren. Das zusätzliche Datenvolumen kannst du dann bis zum 3. Januar 2024 innerhalb Deutschlands verbrauchen. Für das sonst kostenlose EU-Roaming ist das Mega-Geschenk also nicht freigeschaltet. Fährst du über die Feiertage in den Urlaub, so nutzt du hier dein gebuchtes Datenvolumen. Das gilt auch, solltest du es schaffen, die 500 GB vor dem 3. Januar 2024 zu verbrauchen.

Die Freischaltung des zusätzlichen Datenvolumens ist einfach. Ab dem 30. November können Mobilfunkkunden, die über einen der für die Aktion vorgesehenen Tarif verfügen, das Geschenk über die „MeinVodafone“-App freischalten. Bei einem Laufzeitvertrag können auch Mitarbeiter in den Vodafone-Shops oder an der Hotline das Geschenk freischalten, heißt es von Vodafone. Ob die Shop-Mitarbeiter, die in der Regel auf Provisionsbasis arbeiten, daran aber Interesse haben, darf bezweifelt werden. Nicht auszuschließen, dass sie die Chance nutzen, dir einen neueren Tarif zu verkaufen.

CallYa-Kunden können das Datengeschenk ausschließlich über die App aktivieren. Und auch Firmenkunden haben ebenfalls die Möglichkeit, das Datengeschenk zu nutzen. Über den für sie zuständigen Account-Manager oder über die Hotline können sie für jeden gewünschten Teilnehmer in den berechtigten Tarifen die 500 GB erhalten. Als berechtigte Tarife gelten laut Vodafone GigaMobil, Red ab 2014, GigaMobil Young, Young ab 2016, Smart ab 2013, FamilyCard, Red+ Kids, Red+ Allnet ab 2015, VF Easy, Vodafone IN und CallYa. Ausgeschlossen bleiben Kunden mit unbegrenztem Datenvolumen. Ihnen würde zusätzliches Datenvolumen kaum etwas bringen.

Viele Discounter-Kunden von Vodafone dürfen sich ebenfalls freuen. Allerdings gibt es für sie keine 500 GB kostenlos, sondern deutlich weniger. Otelo-Kunden bekommen 100 GB zusätzlich, Kunden von LIDL und SIMon mobile erhalten 50 Gigabyte ohne weitere Kosten. In den Datentarifen GigaCube, Red+Data und Data Go erhalten Kunden 500 zusätzliche Gigabyte, die Vodafone ihnen im Aktionszeitraum automatisch aufgebucht.

Übrigens: Eine echte Datenflatrate kannst du bei Vodafone derzeit im Rahmen der Blackweek-Angebote buchen – und das schon für dauerhaft 39,95 Euro monatlich.