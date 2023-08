Tagesgeld-Zinskracher: Neue 4-Prozent-Aktion lässt aufhorchen

Scalable Capital kontert das Angebot der C24 Bank, bei dem du dir bis zum Jahresende satte 4 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld sichern kannst. Auch bei Scalable Capital ist zwischen Anfang September und Ende Dezember ein 4-Prozent-Angebot erhältlich. Es setzt sich aus einem Zins in Höhe von 2,60 Prozent von Bankpartner Baader Bank und einem Bonus in Höhe von 1,40 Prozent von dem Neo Broker selbst zusammen. Gültigkeit: ab sofort für alle Neukunden und Neueinlagen bis zu einer Summe in Höhe von 100.000 Euro.

4 Prozent Zinsen bei Scalable Capital – unter Bedingungen

Nachteil an dem Angebot ist, dass es an das jederzeit kündbare Angebot Prime+ Broker gekoppelt ist. Das kostet 4,99 Euro pro Monat, beinhaltet aber auch eine Trading-Flatrate ab 250 Euro Ordervolumen. Wer also regelmäßig Aktien, ETFs oder andere Wertpapiere handeln möchte, für den ist der neue Zinskracher vielleicht eine spannende Alternative. Bei einem Wechsel eines bestehenden Wertpapierdepots zu Scalable Capital, ist ein Wechselbonus in Höhe von bis zu 2.500 Euro möglich. Ab Januar gilt für Prime+-Kunden der dann gültige und variable Standardzins in Höhe von aktuell 2,6 Prozent pro Jahr.

Um 4 Prozent Zinsen und Bonus zu erhalten, erwartet Scalable Capital bis Ende des Jahres zudem mindestens vier Wertpapiertransaktionen (Trades und/oder Sparplan-Aufträge) von dir. Das hat einen Hintergrund: Die Macher hinter dem Angebot möchten Menschen für den Wertpapierhandel begeistern. Denn der ist nach Auffassung der Finanzexperten wichtig, um aktiv das eigene Vermögen aufzubauen. Zinsen allein können den Wertverlust von Erspartem durch die weiterhin hohe Inflation höchstens mindern. Allerdings gilt auch: Wer in Wertpapiere investiert, kann sein Geld im schlimmsten aller anzunehmenden Fälle auch komplett verlieren.

Reine Tagesgeld-Angebote ohne Extrakosten als Alternative

Du möchtest kein neues Girokonto eröffnen (bei der C24 Bank ist das notwendig) und auch kein neues Wertpapierdepot wie bei Scalable Capital nutzen? Dann hast du auf dem Markt für Tagesgeld-Konten einige Alternativen, bei denen dir dann aktuell in der Spitze eine Rendite von 3,70 Prozent winkt. Die besten Angebote, die du per Direktanlage nutzen kannst, haben wir dir nachfolgend aufgelistet.

Mehr als 4 Prozent Zinsen auf Festgeldkonten

Noch bessere Konditionen winken, wenn du ein Festgeld-Angebot nutzt. Dort sind vielerorts schon mehr als 4 Prozent Zinsen pro Jahr drin. Bei der Varengold Bank winkt aktuell etwa ein Spitzenzins in Höhe von 4,15 Prozent pro Jahr. Allerdings nur bei einer Laufzeit von zwei Jahren. Festgeld-Angebote, die mehr als 5 Prozent Rendite pro Jahr versprechen, solltest du hingegen kritisch hinterfragen. Die Gefahr, dass es sich dabei um betrügerische Angebote handelt, ist nicht unwahrscheinlich.

