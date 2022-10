Tagesgeld-Zinsen steigen: Diese Banken bieten mehr für’s Geld

Es ist beschlossene Sache: Im Kampf gegen die hohe Inflation in Europa, hauptsächlich getrieben durch kräftig gestiegene Energiepreise, geht die Europäische Zentralbank (EZB) in die Offensive. Sie hebt den Leitzins um weitere 0,75 Prozentpunkte auf nun 2,0 Prozent an. Und es wird nicht der letzte Schritt dieser Art gewesen sein. EZB-Chefin Christine Lagarde sagte am Donnerstag in Frankfurt am Main: „Wir sind noch nicht fertig, da ist noch etwas zu tun.“ Schon im Dezember dürfte der nächste kräftige Zinsschritt folgen.

Schlechte Nachrichten für Häuslebauer, gute Nachrichten für Sparer

Zuletzt lag die Inflation im Euroraum auf einem neuen Rekordwert. Im September stieg sie auf 9,9 Prozent. Lagarde dazu: „Die Inflation ist viel zu hoch und wird für einen längeren Zeitraum auch noch über dem angestrebten Ziel liegen.“ Die Folge: Die EZB wird weiter kräftig gegensteuern. Mutmaßlich auch mit Blick auf die US-amerikanische Notenbank. Denn auch auf deren Zinsentscheide muss sie reagieren, um den Euro gegenüber dem Dollar nicht zu stark abzuwerten.

Allerdings haben weitere Zinserhöhungen unter anderem zur Folge, dass Bauzinsen weiter kräftig steigen. Für viele Familien könnte das ohne staatliche Hilfen den Traum vom Eigenheim zerplatzen lassen. Sparer wiederum können sich freuen. Tages- und Festgeld-Zinsen dürfen in den kommenden Wochen bei vielen Banken weiter steigen. Und zwar kräftig.

Tagesgeld: Erste Banken reagieren bereits

Einige Banken wollen aber gar nicht lange warten. So hat beispielsweise schon vor dem Zinsentscheid der EZB die Renault Bank direkt ihre Tagesgeldzinsen auf 1,05 Prozent p.a. angehoben – garantiert für drei Monate. Danach geht es – Stand heute – mit 0,7 Prozent p.a. weiter. Allerdings fiel die Bank des französischen Automobilherstellers in der Vergangenheit immer wieder dadurch auf, den Zinssatz recht konsequent in kleinen Schritten anzuheben.

Die schwedische TF Bank geht einen ähnlichen Schritt. Sie verbessert ab sofort die Tagesgeldkonditionen von bisher 0,66 auf jetzt 1,01 Prozent p.a. – bei monatlicher Zinsgutschrift. Wie bei der Renault Bank direkt sind die Einlagen auf dem Tagesgeldkonto bis zu einem Betrag von 100.000 Euro geschützt.

Tagesgeld-Vergleich: Bis zu 1,58 Prozent p.a. möglich

In der Spitze sind aktuell in einem von uns für dich täglich aktualisierten Tagesgeld-Vergleich bis zu 1,58 Prozent Zinsen p.a. möglich. Diesen Top-Zinssatz kannst du dir sichern, wenn du ein Tagesgeldkonto bei der maltesischen FCM Bank eröffnest.

Das Kreditinstitut hatte erst Mitte Oktober für Aufsehen gesorgt, als der Zinssatz auf einen damals gültigen Top-Zins von 1,18 Prozent p.a. erhöht wurde, jetzt folgt der nächste Schritt auf 1,58 Prozent p.a. und dem damit verbundenen Spitzenplatz in unserem Tagesgeld-Ranking.

Möchtest du lieber eine deutsche Bank nutzen? Dann ist die C24 Bank von Check24 mit dem aktuell höchsten Zinssatz nutzbar. Dort winken nämlich 1,25 Prozent Zinsen p.a. – zunächst befristet bis März 2023. Einen Überblick zu den aktuell 20 attraktivsten Tagesgeld-Konten liefert dir die nachfolgende Tagesgeld-Tabelle.

In den kommenden Tagen ist mit weiteren Zinserhöhungen auf verschiedenen Tagesgeldkonten zu rechnen. Wir werden die obige Tabelle anpassen, sobald uns entsprechende Änderungen vorliegen.

Jetzt weiterlesen Tagesgeld: Top-Angebot von Check24 – Bigbank kontert sofort