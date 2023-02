Tagesgeld-Wahnsinn: Zinsen explodieren allerorten

Zahlreiche Banken haben den Monatswechsel genutzt, um die Konditionen für ihre kurzfristig verfügbaren Finanzangebote weiter zu verbessern. Zuletzt war auch die Versicherung Allianz in das Wettrennen um attraktive Tagesgeld-Zinsen eingestiegen. Kurz darauf zogen unter anderem die schwedische TF Bank sowie die niederländische DHB Bank nach und erhöhten die Tagesgeld-Konditionen auf über 2 Prozent. Jetzt ziehen diverse weitere Banken für Neukunden nach.

Tagesgeld-Zinsen: Weniger als 2,0 Prozent p.a. sind kaum noch attraktiv

Fast schon als Standard lässt sich bei Tagesgeld-Angeboten inzwischen ein Zinssatz von 2,00 Prozent p.a. bezeichnen. Es ist knapp einen Monat her, da war das Vorpreschen des Neo Brokers Trade Republic, exakt diesen Zinssatz auf seinem Verrechnungskonto zu zahlen, eine echte Besonderheit. Inzwischen sind in unserem laufend aktualisierten Tagesgeld-Vergleich 20 Angebote zu finden, die mindestens 2,00 Prozent Zinsen p.a. zahlen.

Auch die Frankfurter Sparkasse mit ihrer Onlinemarke 1822direkt hat sich inzwischen dazugesellt (Aktionszins für sechs Monate, danach 0,30 Prozent p.a.), ebenso die irische Barclays Bank (Aktionszins für vier Monate, danach 0,90 Prozent p.a.). Zudem hat die Versicherung Alte Leipziger ihre Tagesgeld-Konditionen verbessert. Sie zahlt jetzt ebenfalls 2,00 Prozent p.a. auf dem Anlage-Konto AL_FlexCash aus (Aktionszins für sechs Monate, danach 1,00 Prozent p.a.).

Auch mehr als 2,0 Prozent p.a. sind möglich

Es geht aber auch noch besser. Zum Beispiel bei der Raiffeisenbank im Hochtaunus. Sie zahlt über ihre Marke MeineBank ab sofort bis zu einem Anlagebetrag von 100.000 Euro einen Zinssatz in Höhe von 2,10 Prozent p.a. für vier Monate, ehe anschließend ein Regelzins von 1,10 Prozent p.a. gültig ist. Bei der Deutschen Industriebank IKG ist für drei Monate sogar bis zu einem Betrag von 50.000 Euro eine Verzinsung von 2,25 Prozent p.a. möglich. Ab dem vierten Monat werden dort allerdings weniger attraktive Zinsen in Höhe von 0,75 Prozent p.a. in Aussicht gestellt.

Den Vogel schießt derzeit aber die in Neuss heimische Bank11 ab. Sie übertrumpft den bisherigen Spitzenreiter Suresse Direkt Bank und zahlt ab sofort beachtliche 2,30 Prozent Zinsen auf Tagesgeld-Einlagen bis zu einem Betrag von 250.000 Euro. Auch hier gilt allerdings eine zeitliche Befristung von sechs Monaten. Im Anschluss an die halbjährige Aktionsverzinsung sinkt der Tagesgeld-Zins auf weniger attraktive 0,50 Prozent.

Da kann es sich mehr lohnen, das seit Anfang Februar verfügbare Tagesgeld-Angebot von Scalable Capital zu nutzen. Es ist zeitlich unbefristet auf 2,30 Prozent angesetzt – kostet allerdings 4,99 Euro monatlich. Erst ab einem Anlagebetrag von mindestens 2.601 Euro ist das Angebot rein rechnerisch kostenlos, weil du dann knapp 5 Euro Zinsen pro Monat kassierst.

Tagesgeld-Angebote im Vergleich

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir in einer Übersicht die aktuell 30 attraktivsten Tagesgeld-Angebote, die du in Deutschland per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzen kannst; abgesichert über europäische Einlagensicherungssysteme.

EZB hebt den Leitzins an – Tagesgeld-Zinsen dürften weiter steigen

Wichtig auch: Am Donnerstag gab die Europäische Zentralbank (EZB) bekannt, den Leitzins ein weiteres Mal anzuheben; um 0,5 Prozentpunkte auf nunmehr 3,0 Prozent. Für Sparer noch etwas wichtiger ist die Information, dass parallel auch der Einlagenzins auf 2,5 Prozent kletterte. Banken kassieren also 2,5 Prozent p.a., wenn sie selbst überschüssiges Geld über Nacht bei der EZB parken.

Und schon jetzt ist klar, dass die Zinsen nach der nächsten EZB-Ratssitzung am 16. März ein weiteres Mal um 0,5 Prozentpunkte zulegen sollen. Der Leitzins würde dann auf 3,5 Prozent steigen, der Einlagenzins auf 3,0 Prozent. Es ist deswegen wahrscheinlich, dass bereits Mitte März die ersten Tagesgeld-Angebote bei 3,0 Prozent und mehr stehen werden. Gute Aussichten für alle Sparer.

