Tagesgeld: Neues Top-Angebot gestartet

Drei Wochen ist die bis dato letzte Erhöhung des Tagesgeld-Zinssatzes bei der schwedischen TF Bank her. Seitdem berechnete das Finanzinstitut bereits ordentliche 1,01 Prozent p.a. auf alle Einlagen bis zu einem Betrag von 100.000 Euro. Ab sofort erhöht sich dieser Zinssatz aber kräftig. Denn fortan bekommst du bei der TF Bank sogar 1,3 Prozent p.a. auf deine Tagesgeld-Einlagen.

Tagesgeld-Konto der TF Bank jetzt mit 1,3 Prozent Zinsen p.a.

Das allein wäre schon eine gute Nachricht. Denn mit diesen Konditionen platziert sich die TF Bank im oberen Drittel des großen, täglich aktualisierten Tagesgeld-Vergleichs von inside digital. Aber, und das macht das Angebot so besonders, es handelt sich bei den 1,3 Prozent p.a. nicht um einen Bonuszins, der nur für wenige Monate gilt. Vielmehr erhältst du diesen Zinssatz bis zur nächsten Anpassung. Und derzeit ist eher davon auszugehen, dass für Tagesgeld in Zukunft noch höhere Zinsen gezahlt werden, als weniger.

Ebenfalls erfreulich: Die TF Bank schreibt deinem Tagesgeld-Konto die Zinsen nicht nur einmal pro Quartal oder bloß einmal zum Jahresende gut, sondern monatlich. Dadurch hast du den Vorteil, von einem wertvollen Zinseszinseffekt zu profitieren. Heißt konkret: Für jene Zinsen, die dir im ersten Monat gutgeschrieben werden, erhältst du bereits im zweiten Monat ebenfalls eine Verzinsung. Und dieses Spielchen setzt sich von Monat zu Monat fort. Das lässt dein Guthaben Schritt für Schritt weiter wachsen – und lohnt sich natürlich besonders bei höheren Anlagesummen.

Schwedische Einlagensicherung

Das Tagesgeld-Konto bei der TF Bank ist komplett gebührenfrei und über die staatliche schwedische Einlagensicherung (bis zu 1.050.000 Schwedische Kronen / ca. 100.000 Euro) abgesichert. Alle Einlagen sind täglich verfügbar und werden nach Angaben der Bank innerhalb von maximal vier Bankarbeitstagen auf dein Referenzkonto ausgezahlt, das bei der Anmeldung anzugeben ist.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Tagesgeld-Konten in der Europäischen Union, die von deutschen Kunden nutzbar sind. Wir haben dabei darauf geachtet, dass es sich ausschließlich um Angebote handelt, die du online in deutscher Sprache und per Direktanlage bei der jeweiligen Bank nutzen kannst.

Nächster Zins-Entscheid steht vor der Tür

Wie es mit Tagesgeld-Konditionen in Deutschland weitergeht, entscheidet sich in rund drei Wochen. Denn am 15. Dezember tritt der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) zusammen, um darüber zu entscheiden, mit welchen Satz der EZB-Leitzins ins neue Jahr geht. Erwartet wird, dass der Leitzins von aktuell 2,0 Prozent aufgrund der noch immer hohen Inflation im Euro-Raum ein weiteres Mal angehoben wird.

Du wünschst dir einen noch höheren Zinssatz? Dann solltest du darüber nachdenken, ob sich ein Festgeld-Konto für dich lohnen könnte. Bei einer Direktanlage und einer Laufzeit von einem Jahr winken aktuell Zinsen in Höhe von bis zu 2,7 Prozent. Legst du dein Geld länger an, sind aktuell bei zehnjähriger Laufzeit sogar bis zu 3,5 Prozent p.a. möglich.

