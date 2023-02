Tagesgeld: Neue Top-Angebote gestartet

Wenn am Donnerstag der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) zusammenkommt, wird es unter anderem darum gehen, wie sich der europäische Leitzins weiter entwickelt. Und schon jetzt ist klar: Es wird im Kampf gegen die weiter hohe Inflation im Euro-Raum ein weiteres Mal bergauf gehen. Als sicher gilt, dass die EZB ihren Leitzins ein weiteres Mal um 0,50 Prozentpunkte auf dann 3,00 Prozent anheben wird. Für Sparer sind das gute Nachrichten, denn die Zinsen für Tagesgeld– und Festgeld-Konten dürften infolgedessen in den kommenden Wochen weiter steigen. Und am 16. März dürfte bereits der nächste Zinsschritt auf dann möglicherweise 3,50 Prozent folgen.

Neue Tagesgeld-Angebote treiben die Zinsen immer weiter nach oben

Schon im Vorfeld der bevorstehenden Leitzinsanpassung ist auf dem Tagesgeld-Markt einiges los. So hat die Allianz Versicherung eine Tagesgeld-Alternative mit einer attraktiven Verzinsung von 2,00 Prozent p.a. aktiviert. Und der Neo Broker Scalabe Capital bietet ab sofort sogar eine Top-Verzinsung von 2,30 Prozent p.a. an, erwartet dafür aber die Nutzung eines kostenpflichtigen Wertpapierdepots zu einem Grundpreis von 4,99 Euro pro Monat. Ergänzend dazu tut sich aber auch bei klassischen Banken etwas. Denn auch sie möchten sich im Werben um Tagesgeld-Kunden die Butter nicht vom Brot nehmen lassen.

TF Bank hebt Tagesgeld-Zinsen an

Zu nennen wäre in diesem Zusammenhang unter anderem die TF Bank. Das schwedische Geldinstitut zahlt Neukunden ab sofort 2,10 Prozent Zinsen p.a. auf alle Tagesgeld-Einlagen bis zu einem Betrag von 100.000 Euro. Die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben, woraus sich ein lukrativer Zinseszinseffekt ergibt. Auf alle gutgeschriebenen Verzinsungen sammelst du schon ab dem zweiten Monat zusätzliches Geld ein.

Zu beachten ist allerdings, dass der attraktive Zinssatz von 2,10 Prozent p.a. nur für vier Monate gilt. Danach musst du dich – Stand heute – mit 1,01 Prozent begnügen. Wichtig zu wissen ist aber auch: Der Bestandskundenzins ist variabel und könnte in den kommenden Wochen in Reaktion auf die weiteren Leitzinserhöhungen der EZB ebenfalls noch steigen. Alternativ kannst du dich zum Beispiel für das Angebot von Trade Republic entscheiden, wo aktuell ohne zeitliche Einschränkung 2,00 Prozent Zinsen p.a. möglich sind.

Auch die DHB Bank zahlt ab sofort höhere Zinsen

Möchtest du auf der sicheren Seite sein und dir für bis zu sechs Monate eine Verzinsung von 2,00 Prozent p.a. sichern? Dann kannst du dich für das NetSparkonto der DHB Bank entscheiden. Neukunden erhalten die garantierte Zinssumme ab sofort ein halbes Jahr lang bis zu einem Anlagebetrag von 25.000 Euro. Bestandskunden zahlt die DHB Bank aus den Niederlanden eine Verzinsung von 1,25 Prozent p.a. aus – bei einer einmal zum Jahresende erfolgenden Zinsgutschrift.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell attraktivsten Tagesgeld-Angeboten in Deutschland. Die Liste wird kontinuierlich aktualisiert und beinhaltet ausschließlich Angebote, die per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzbar sind. Auch haben wir darauf geachtet, dass wir dir nur Angebote zeigen, bei denen du mindestens über die gesetzliche europäische Einlagensicherung vor einer möglichen Bankenpleite geschützt bist.

Alternative: Festgeld-Konten mit noch höheren Zinsen

Wenn du dein Erspartes noch besser verzinsen lassen möchtest, solltest du über ein Festgeld-Konto nachdenken. Dann parkst du dein Geld für einen selbst gewählten Zeitraum auf dem von dir gewählten Konto, kannst dein Erspartes während dieser Zeit aber nicht nutzen. Das bedeutet für dich weniger finanzielle Flexibilität, am Ende aber auch einen höheren Zinsertrag. Bei einem Jahr Laufzeit sind aktuell bis zu 2,90 Prozent Zinsen p.a. möglich, bei zwei Jahren kannst du dir sogar bis zu 3,30 Prozent p.a. sichern. Länger solltest du dich derzeit aufgrund der aktuell weiter steigenden Zinsen aber eher nicht an ein Festgeld-Angebot binden.

