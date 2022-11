Tagesgeld: Nächste Großbank erhöht die Zinsen deutlich

Bisher gewährte die Consorsbank ihren Kunden auf Tagesgeld-Einlagen für sechs Monate einen Zinssatz in Höhe von 1,0 Prozent p.a. und spielte damit im Tagesgeld-Vergleich nur noch eine eher untergeordnete Rolle. Es war also an der Zeit, den Aktionszins zu erhöhen, um wieder weiter vorn in den großen Rankings zu erscheinen. Und genau das ist jetzt geschehen. Mit einer Anpassung auf 1,3 Prozent p.a. reagiert die Consorsbank auf die Zinserhöhungen zahlreicher anderer Banken und verbessert sich im Vergleich mit ihren Wettbewerbern spürbar.

Tagesgeld: Consorsbank lässt die Zinsen steigen

Konkret heißt das: Sechs Monate lang bekommst du den neuen Zinssatz von 1,3 Prozent auf Tagesgeld-Einlagen bis zu einer Summe von 1 Million Euro. Die angesammelten Zinsen werden dir einmal am Ende eines Quartals gutgeschrieben. Nach einem halben Jahr gilt bei der Consorsbank eine Verzinsung nach dem dann gültigen Standard-Zinssatz für Tagesgeld. Und der liegt Stand heute ab dem 1. Januar kommenden Jahres bei 0,3 Prozent p.a.; kann sich aber im Laufe der kommenden Wochen auch noch erhöhen.

Auf Wunsch ist es möglich, den Sonderzinssatz in Höhe von 1,3 Prozent p.a. auch ein ganzes Jahr lang zu nutzen. Dafür musst du bei der Consorsbank einen Sparplan anlegen und aktiv besparen. Möglich ist das schon ab 10 Euro pro Monat. Alternativ ist es möglich, Wertpapiere für mindestens 1.000 Euro zu kaufen. Oder du eröffnest ein Girokonto unlimited. Es kostet 9 Euro pro Monat, beinhaltet aber unter anderem auch eine Visa Card Gold mit inkludierten Reiseversicherungen und Handy-Schutzbrief.

Tagesgeld-Vergleich: Hier gibt es die meisten Zinsen

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell 20 attraktivsten Tagesgeld-Angeboten von europäischen Banken, die per Direktanlage aus Deutschland nutzbar sind. Bei allen Konten haben wir darauf geachtet, dass Einlagen mindestens bis zu einer Anlagesumme von 100.000 Euro über eine gesetzliche staatliche Einlagensicherung geschützt sind.

Weitere Zinserhöhungen dürften folgen

Im Laufe der kommenden Wochen ist mit weiteren Zinserhöhungen bei Tagesgeldkonten verschiedener Banken zu rechnen. Und auch der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte noch vor dem nahenden Jahreswechsel ein weiteres Mal steigen. Die nächste Ratssitzung bei der EZB ist für den 15. Dezember angesetzt.

