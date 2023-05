Tagesgeld: Nächste Direktbank hebt Zinsen kräftig an

Die Openbank, Teil der Santander Gruppe, sorgt mit einem kräftigen Zinsplus beim Tagesgeld für Aufsehen. Neukunden, die sich für das Willkommens-Tagesgeldkonto entscheiden, erhalten ab sofort für bis zu sechs Monate eine Verzinsung in Höhe von 3,25 Prozent p.a. bis zu einem Betrag von 1 Million Euro. Die Zinsgutschrift erfolgt monatlich, was sehr kundenfreundlich ist, weil man so schon ab dem zweiten Monat von einem Zinseszinseffekt profitieren kann. Spitzenreiter bleibt die Renault Bank direkt, die Neukunden aktuell bis zu 3,30 Prozent p.a. an Zinsen aufs Tagesgeld auszahlt.

Openbank zahlt Bestandskunden bis zu 2,50 Prozent Zinsen p.a.

Für Neukunden der Openbank wichtig: Nach sechs Monaten wandelt sich das Willkommens-Tagesgeldkonto zu einem sogenannten Open Tagesgeldkonto. Dann werden maximal noch Einlagen bis zu einer Summe in Höhe von 250.000 Euro verzinst und auch die Verzinsung also solche sinkt. Nämlich auf aktuell 1,00 Prozent p.a. und damit auf einen vergleichsweise unterdurchschnittlichen Wert. Du kannst dir aber auch eine Verzinsung in Höhe von bis zu 2,50 Prozent p.a. sichern. Dafür müssen auf deinem Girokonto der Openbank monatlich mindestens 600 Euro eingehen. Alternativ reicht es auch aus, wenn mindestens drei Rechnungen pro Monat per Bankeinzug über das Openbank-Girokonto beglichen werden.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick, bei welchen Banken, Versicherungen und Depot-Gesellschaften du aktuell die attraktivsten Tagesgeld-Konditionen abstauben kannst. Dabei haben wir darauf geachtet, dass bei jedem Angebot mindestens die gesetzliche europäische Einlagensicherung gültig ist.

Alternative: Festgeld-Konto

Noch etwas höhere Zinszahlungen kannst du dir übrigens sichern, wenn du dich für ein Festgeld-Konto entscheidest. Dann musst du dich zwar für einen festgelegten Zeitraum fest an die von dir ausgewählte Bank binden und kannst erst nach Ablauf der Festgeld-Laufzeit wieder über dein Geld verfügen. Im Gegenzug erhältst du aber bei einem Jahr Laufzeit aktuell bis zu 3,40 Prozent Zinsen p.a. ausgezahlt. Bei zwei Jahren Laufzeit sind es momentan bis zu 3,60 Prozent Zinsen. Viel länger solltest du dich derzeit für keine Festgeld-Laufzeit entscheiden. Und auch vor betrügerischen Festgeld-Angeboten solltest du gewarnt sein.