Tagesgeld: Nächste deutsche Großbank steigt mit Top-Angebot ein

Die nächste deutsche Großbank steigt mit einem attraktiven Tagesgeld-Zinssatz in das Ringen um Neukunden ein. Ab sofort kannst du auch bei der in Düsseldorf ansässigen Targobank ein kostenloses Tagesgeld-Konto eröffnen und sechs Monate lang von einem Sonderzins in Höhe von 2,1 Prozent p.a. profitieren. Dieser Zinssatz gilt bis zu einer Anlagesumme von 1 Million Euro, wird aber ab dem siebten Monat auf unterdurchschnittliche 0,4 Prozent reduziert. Das ist allerdings nur der heutige Stand. Es ist möglich, dass sich der variable Zinssatz für Bestandskunden in den kommenden Monaten ähnlich wie bei der ING noch erhöht. Die Zinsgutschrift erfolgt bei der Targobank einmal jährlich zum Jahresende.

Zwei weitere Banken verbessern Tagesgeld-Konditionen

Sogar mit 2,20 Prozent p.a. verzinst ab sofort die luxemburgische Advanzia Bank dein Tagesgeld. Vier Monate lang kannst du dir diesen Zinssatz sichern, danach geht es mit 0,8 Prozent p.a. weiter. Vorteil hier: Die Zinsgutschrift erfolgt bei einer Anlagesumme von ebenfalls bis zu 1 Million Euro jeden Monat, wodurch du von einem Zinseszinseffekt profitierst. Schon ab dem zweiten Monat sammelst du zusätzliche Zinsen auf dein bereits verzinstes Guthaben. Die Mindestanlagesumme beträgt 5.000 Euro. Und es gibt noch eine weitere kleine Einschränkung: Du musst deine Zinsen manuell versteuern, weil die Advanzia Bank keine automatische Versteuerung vornimmt und es auch nicht möglich ist, einen Freistellungsauftrag zu hinterlegen.

Noch etwas attraktiver: das Angebot der estnischen Bigbank. Denn hier kannst du zwar nur für drei Monate von einer Tagesgeld-Verzinsung in Höhe von 2,20 Prozent p.a. profitieren. Ab dem vierten Monat reduziert sich der Zinssatz aber nur um 0,5 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent p.a. und bleibt damit vergleichsweise hoch. Dafür kannst du aber „nur“ maximal 100.000 Euro anlegen und die Zinsgutschrift erfolgt nur einmal pro Jahr. Zudem gilt auch bei der Bigbank die Einschränkung der manuellen Versteuerung.

Tagesgeld-Vergleich: Die besten Angebote im Überblick

Die nachfolgende Übersicht gibt dir einen Überblick zu den 30 aktuell besten Tagesgeld-Angeboten, die du dir mit Wohnsitz in Deutschland sichern kannst. In der Spitze sind aktuell 2,40 Prozent p.a. bei der TF Bank aus Schweden möglich.

Weitere Tagesgeld-Zinserhöhungen dürften folgen

Auch wenn es in den zurückliegenden Tagen auf dem Tagesgeld-Markt recht ruhig geblieben ist, dürften weitere Zinserhöhungen bei verschiedenen Banken schon bald folgen. Spätestens rund um die nächste Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am 16. März ist mit neuen attraktiven Tagesgeld-Angeboten zu rechnen. Der Leitzins soll dann um weitere 0,5 Prozentpunkte steigen. Und das hat zur Folge, dass sich auch die Verzinsung weiterer Tagesgeld-Konten verbessern dürfte. Gleiches gilt für Festgeld-Konten.

