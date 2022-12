Tagesgeld: Nächste Banken zahlen deutlich höhere Zinsen

Das Top-Angebot mit dem aktuell höchsten Tagesgeld-Zinssatz liegt aktuell immer noch bei der Bigbank aus Estland. Sie zahlt 1,75 Prozent p.a. und rangiert damit vor der Suresse Direkt Bank der Santander Gruppe (1,70 Prozent p.a.) auf dem ersten Platz. Jetzt bringt sich aber auch die hierzulande bekanntere Consorsbank aus Frankreich in Stellung. Sie hat den Zinssatz für das Tagesgeldkonto ebenfalls angehoben und schiebt sich damit auf den dritten Platz im großen Tagesgeld-Vergleich von inside digital.

Consorsbank hebt Tagesgeld-Zinssatz an

Konkret heißt das: Wer sein Geld auf dem Tagesgeld-Konto der Consorsbank „parkt“, kann sich jetzt für sechs Monate einen Aktionszins in Höhe von 1,65 Prozent p.a. sichern. Bisher waren es für Neukunden 1,3 Prozent p.a. und damit 0,35 Prozentpunkte weniger. Nach einem halben Jahr geht es nach aktuellem Stand der Dinge mit 0,3 Prozent p.a. weiter. Das ist vergleichsweise wenig. Aber es kann sich lohnen, jetzt den gewährten Aktionszins der Consorsbank mitzunehmen und (spätestens) nach sechs Monaten mit den Ersparnissen zu einem anderen Tagesgeld-Angebot zu wechseln.

Anlegen kannst du bei der Consorsbank einen Betrag von bis zu 1 Million Euro. Bis zu einem Betrag in Höhe von 100.000 Euro ist dein Geld über die gesetzliche Einlagensicherung von Frankreich vor einer potenziell möglichen Bankenpleite geschützt. Zinsen schreibt die Consorsbank einmal zum Ende eines jeden Quartals gut. Wer sich ein ganzes Jahr lang den Aktionszins in Höhe von 1,65 Prozent p.a. sichern möchte, muss entweder über die Consorsbank Wertpapiere für mindestens 1.000 Euro kaufen oder einen Sparplan anlegen und aktiv besparen.

Auch 1822direkt erhöht die Zinsen

Ebenfalls höhere Zinsen können sich alle Neukunden der 1822direkt, einem Unternehmen der Frankfurter Sparkasse, sichern. Sie erhalten jetzt für sechs Monate einen Aktionszins in Höhe von 1,55 Prozent p.a. bis zu einem Anlagebetrag in Höhe von 100.000 Euro. Das sind 0,55 Prozentpunkte mehr als bisher. Nach sechs Monaten zahlt aber auch die 1822direkt auf ihrem Tagesgeldkonto nur einen Basiszins in Höhe von 0,3 Prozent p.a. – bei einer nur einmal pro Jahr vorgesehenen Zinsgutschrift.

Eine Übersicht zu den aktuell attraktivsten Tagesgeld-Konten mit Direktanlage bei der jeweils aufgeführten Bank liefert dir die nachfolgende Tabelle.

Weitere Zinserhöhungen schon in Aussicht

Die nächsten Zinserhöhungen auf Tagesgeld-Konten sind übrigens schon in Aussicht. Dann nämlich, wenn die Europäische Zentralbank (EZB) Mitte Dezember eine weitere Erhöhung des Leitzinses beschließen sollte. Er liegt aktuell bei 2,0 Prozent und es ist davon auszugehen, dass mindestens eine Erhöhung auf 2,5 Prozent beschlossen wird. Möglicherweise ist sogar eine Erhöhung auf 2,75 Prozent möglich, um die hohe Inflation von aktuell 10 Prozent zu bekämpfen.