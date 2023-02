Tagesgeld-Kracher: Nächste Bank zahlt 2,40 Prozent Zinsen p.a.

Nach der TF Bank zahlt jetzt das zweite Geldinstitut seinen deutschen Kunden einen Zinssatz in Höhe von 2,40 Prozent p.a. auf Tagesgeld-Einlagen. Und das bei einer für alle Sparer erfreulichen monatlichen Zinsgutschrift. Möglich macht es die Suresse Direkt Bank, eine Marke der Santander Group aus Spanien. Allerdings gibt es Aspekte, die du kennen solltest, bevor du dein Geld bei der Bank anlegst.

Suresse Direkt Bank: Ab Juni singt der Tagesgeld-Zinssatz

Der für die meisten Kunden am wenigsten relevante Punkt: Die Anlagesumme ist auf 1 Million Euro beschränkt. So viel Geld muss man aber natürlich erst einmal auf der hohen Kante liegen haben. Schon elementarer: Der Zinssatz von 2,40 Prozent p.a. ist aktuell für alle Neukunden nur bis zum 31. Mai 2023 garantiert. Sollte der Zinssatz steigen, verspricht die Suresse Direkt Bank, dass die höheren Zinsen während des Aktionszeitraums auch für Bestandskunden gültig sind. Im Anschluss an die Aktionsphase will die Bank aber nur noch 1,00 Prozent p.a. zahlen.

Wichtig ist zudem, dass du hinsichtlich der zu zahlenden Kapitalertragssteuern wissen musst, dass die Suresse Direkt Bank keine Steuern an den deutschen Staat abführt. Du kannst auch keinen Freistellungsauftrag hinterlegen. Stattdessen bist du verpflichtet, deine Zinserträge im Rahmen deiner Steuererklärung nachträglich zu verzinsen; aber natürlich nur, solltest du deinen Sparerfreibetrag von 1.000 Euro pro Jahr überschreiten.

Tagesgeldvergleich: Die besten Angebote im Überblick

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den 30 aktuell besten Tagesgeld-Angeboten, die du derzeit aus Deutschland nutzen kannst. Dabei haben wir ausschließlich Angebote für dich berücksichtigt, die du per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzen kannst.

Solltest du dir noch höhere Zinserträge wünschen, ist es ratsam, dein Erspartes vorübergehend auf einem Festgeld-Konto zu hinterlegen. Aktuell sind bei einer Anlage von einem Jahr in der Spitze 2,90 Prozent p.a. möglich. Bei zwei Jahren sogar 3,30 Prozent p.a. – Tendenz steigend. Entscheidest du dich für ein Festgeld-Angebot, achte aber darauf, einen entscheidenden Fehler nicht zu begehen.