Tagesgeld-Kracher: ING zahlt jetzt deutlich mehr Zinsen

Die Zinsen auf Tagesgeldkonten steigen weiter. Jetzt meldet sich eine der größten deutschen Banken mit einem neuen Hammerangebot zurück: Die ING-DiBa zahlt ab sofort einen neuen Spitzenzinssatz. Der gilt zwar nur zeitlich befristet, und doch ist das Angebot ein Vorbote auf das, was in den kommenden Tagen bei vielen anderen Banken geschehen dürfte: weitere Zinsanstiege auf Tagesgeld– und Festgeld-Konten.

ING hebt den Tagesgeld-Bonuszins auf 2,0 Prozent p.a. an

Eingeleitet wurde die Zinswende auf dem deutschen Markt für Tagesgeld-Angebote vor wenigen Wochen, als die ING den für vier Monate gewährten Bonuszins auf 1,0 Prozent p.a. anhob. Jetzt folgt bei der größten deutschen Direktbank der nächste große Zinsschritt. Denn für alle ab Freitag, 16. Dezember, neu eröffneten Tagesgeld-Konten zahlt die ING bis zu einem Betrag von 50.000 Euro einen Bonuszins in Höhe von 2,0 Prozent p.a. und erklimmt damit (vorübergehend) den ersten Platz im großen Tagesgeld-Vergleich von inside digital. Die Gutschrift der gesammelten Zinsen erfolgt einmal jährlich zum Jahresende.

Ab dem fünften Monat werden von der ING nur noch 0,3 Prozent Zinsen p.a. auf die Tagesgeld-Einlagen gezahlt. Das ist vergleichsweise unterdurchschnittlich, aber keine Seltenheit. Denn immer mehr Banken locken Kunden mit einem vorübergehenden Aktionszins, ehe später eine niedrigere Verzinsung die Regel ist. Unser Tagesgeld-Vergleich (siehe unten) zeigt dir aber auch Angebote, die durchgehend eine höhere Verzinsung bieten.

Sechs Monate 1,8 Prozent p.a. bei der Bank11

Sogar ein halbes Jahr lang kannst du dir einen neuen Aktionszins bei der Bank11 sichern. Sie zahlt dir als Neukunde ab sofort bis zu einem Anlagebetrag in Höhe von 250.000 Euro 1,8 Prozent Zinsen p.a. und ab dem siebten Monat geht es nach heutigem Stand der Dinge mit 0,5 Prozent p.a. weiter. Die Zinsgutschrift erfolgt monatlich.

Auch die PSA Direktbank zahlt ab sofort höhere Zinsen

Fast identisch aufgebaut ist das neue Aktionsangebot für Neukunden bei der PSA Direktbank, einem Kreditinstitut des Automobilkonzerns Stellantis (Peugeot, Citroën, Opel etc.). Dort kannst du dir jetzt für drei Monate bis zu einem Betrag von 100.000 Euro ebenfalls einen Aktionszins in Höhe von 1,8 Prozent p.a. sichern. Danach geht es auch bei der PSA Direktbank mit 0,3 Prozent weiter.

Bestandskunden erhalten für alle zwischen dem 13. Dezember diesen und 12. März kommenden Jahres neu angelegten Beträge ebenfalls in Summe eine Zinsgutschrift in Höhe von 1,8 Prozent p.a., dürfen also für neu angelegte Geldbeträge ebenso von dem hohen Aktionszins profitieren. Die Zinsgutschrift bei der PSA Direktbank erfolgt monatlich.

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir die aktuell besten Tagesgeld-Angebote zahlreicher EU-Banken, bei denen du dein Geld per Direktanlage verzinsen lassen kannst.

Weitere Tagesgeld-Zinserhöhungen dürften zeitnah folgen

Schon im Laufe der kommenden Tage dürften weitere Banken mit Zinserhöhungen folgen. Denn noch am Donnerstag hat die Europäische Zentralbank (EZB) festgelegt, den Leitzins von aktuell 2,0 Prozent auf 2,5 Prozent zu erhöhen. Grund dafür ist die weiter hohe Inflation im Euro-Raum.