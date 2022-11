Tagesgeld-Knaller: Jetzt startet Opel mit attraktivem Angebot durch

Zwei große Automobilhersteller, Renault und Ford, haben es bereits mit ihren Finanzinstituten in den von unserer Redaktion für dich gepflegten Tagesgeld-Vergleich geschafft. Jetzt folgt mit Opel ein dritter Hersteller. Die Opel Bank bietet dir ab sofort nämlich ein attraktives Tagesgeld-Angebot, das es im Direktvergleich sehr weit nach vorn schafft.

Opel Bank startet attraktives Tagesgeld-Angebot

Bis zu einem Betrag von 1 Million Euro kannst du dir bei der Opel Bank nämlich einen Zinssatz von 1,5 Prozent p.a. auf deine Tagesgeld-Einlagen sichern. Das sind nur 0,1 Prozentpunkte wenige als bei den aktuellen Spitzenreitern Bigbank (Estland) und Advanzia Bank (Luxemburg). Den Bonuszinssatz in Höhe von 1,5 Prozent p.a. gibt es für drei Monate. Danach erhältst du mit 0,55 Prozent p.a. einen ebenfalls noch soliden Zinssatz. Allerdings ist er variabel und kann sich entsprechend jederzeit ändern – nach oben wie auch nach unten. Derzeit sind aber eher Anpassungen nach oben die Regel.

Besonders ansprechend: Für das Geld, das du auf dein Tagesgeldkonto bei der Opel Bank einzahlst, erhältst du monatlich Zinsen. Du profitierst also schnell von einem Zinseszinseffekt. Denn jeden Monat werden dir neue Zinsen auch auf die bereits gutgeschriebenen Zinserträge gutgeschrieben. Ein Effekt, der unter anderem auch das Tagesgeld-Angebot von der Renault Bank (1,05 Prozent p.a. für drei Monate, danach 0,7 Prozent) so interessant macht.

Französische Einlagensicherung bei der Opel Bank

Eine Mindestanlage gibt es bei der Opel Bank nicht. Du erhältst also 1,5 Prozent Zinsen p.a. ab dem ersten Euro. Vom attraktiven Bonuszins profitieren aber nur Kunden, die in den vergangenen 24 Monaten keine Geldanlage bei der Opel Bank hatten. Bis zu einem Anlagebetrag in Höhe von 100.000 Euro ist dein Geld über die gesetzliche französische Einlagensicherung geschützt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir in einer Übersicht, bei welchen Banken du aktuell die attraktivsten Tagesgeld-Konditionen erhältst. Wir haben dabei darauf geachtet, dass es sich um Finanzinstitute handelt, bei denen du deutschsprachige Angebote nutzen kannst. Außerdem war es uns wichtig, dass es sich um Angebote mit Direktanlagen handelt und nicht um Offerten von zwischengeschalteten Dienstleistern.

Die nächsten Zinserhöhungen stehen schon vor der Tür

Derzeit ist auf dem Markt für Tagesgeld-Zinsen viel Bewegung. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht mindestens eine Bank die Konditionen für ihr Tagesgeld-Angebot an die von der Europäischen Zentralbank (EZB) eingeleitete Zinswende anpasst. Und die nächsten Zinserhöhungen sind bereits absehbar. Denn voraussichtlich werden weitere Zinserhöhungen folgen, wenn die EZB nach ihrer Ratssitzung am 15. Dezember eine weitere Erhöhung ihres Leitzinses ankündigen sollte.

