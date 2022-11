Tagesgeld: Jetzt nimmt die Zinswende richtig Fahrt auf

Ein paar Tage war es vergleichsweise ruhig auf dem Markt für Tagesgeld-Konten, doch nun nimmt das Geschäft um kurzfristig verfügbare Geldeinlagen solventer Kunden wieder ordentlich Fahrt auf. Zunächst überraschte die Bigbank hinsichtlich der gewährten Zinsen mit einem neuen Top-Angebot, dann betrat die Opel Bank mit einem attraktiven Angebot das Spielfeld. Jüngst verbesserte auch die schwedische TF Bank die Zinskonditionen deutlich und jetzt melden sich gleich mehrere weitere Unternehmen mit angepassten Zinssätzen zu Wort.

Bank11 Tagesgeld: Jubiläumszins in Höhe von 1,4 Prozent p.a.

Die Bank11 aus Neuss bietet Neukunden ab sofort für einen Zeitraum von vier Monaten einen Aktionszins in Höhe von 1,4 Prozent p.a. – bis zu einer Einlage in Höhe von 100.000 Euro. Eine Mindesteinlage erwartet Bank11 nicht, auch Kontoführungsgebühren fallen nicht an. Ab dem fünften Monat sinkt der Zinssatz allerdings auf eher unterdurchschnittliche 0,3 Prozent p.a. und zu beachten ist auch, dass die Zinsgutschrift nur einmal pro Jahr erfolgt.

Unter den deutschen Banken setzt sich dementsprechend weiter ein anderes Finanzinstitut die Krone auf. Denn die Raiffeisenbank im Hochtaunus bietet über ihre Marke „Meine Bank“ weiterhin einen Aktionszins in Höhe von 1,5 Prozent p.a. und platziert sich damit noch etwas höher im großen Tagesgeld-Vergleich von inside digital. Auch hier gilt: Der Top-Zins gilt nur für vier Monate, danach geht es aber mit 0,5 Prozent p.a. weiter.

Barclays erhöht auf 1,5 Prozent p.a. – mit Einschränkung

Sogar 1,5 Prozent Zinsen p.a. gewährt ab sofort die Barclays Bank Ireland. Dieser Zinssatz gilt sogar für alle Einlagen bis zu einem Betrag in Höhe von 250.000 Euro. Nachteil: Auch bei Barclays erfolgt die Zinsgutschrift nur einmal pro Jahr und ab dem fünften Monat zahlt diese Bank überhaupt keine Zinsen mehr. Ein vergleichsweise kundenunfreundliches Angebot, das sich aber trotzdem für all diejenigen lohnen kann, die nur kurzfristig ihr Geld anlegen möchten.

1,5 Prozent p.a. neu auch bei Alte Leipziger

Und noch ein Tagesgeld-Angebot hat sich verbessert: nämlich jenes von der deutschen Versicherung Alte Leipziger. Streng genommen handelt es sich dabei zwar um kein lupenreines Tagesgeld-Konto, die Konditionen sind bei einer täglichen Verfügbarkeit aber trotzdem attraktiv. Für sechs Monate kannst du dir einen Zinssatz in Höhe von 1,5 Prozent p.a. sichern, danach folgt eine weiter faire Verzinsung in Höhe von 0,6 Prozent p.a.

Und sollten dir nach einem halben Jahr die dann nach aktuellem Stand der Dinge gewährten 0,6 Prozent p.a. nicht reichen, hast du natürlich alle Möglichkeiten. Du kannst dein Guthaben schließlich zu einem anderen Tagesgeld- oder sogar auf ein Festgeld-Konto, bei dem aktuell eine Verzinsung in Höhe von bis zu 3,5 Prozent p.a. möglich ist, umziehen.

Bei welchen Banken du aktuell die höchsten Zinsen auf einem täglich verfügbaren Tagesgeld-Konto abräumen kannst, verrät dir die nachfolgende Tabelle.

Ende der Zinsrallye beim Tagesgeld in Sicht? Eher nicht!

Dass in den kommenden Tagen noch weitere Banken ihre Tagesgeld-Konditionen nach oben anpassen werden, ist wahrscheinlich. Etwa die Renault Bank direkt gilt als einer von gleich mehreren Kandidaten. Spätestens Mitte Dezember dürften die Zinsen aber auf breiter Front weiter steigen. Dann nämlich, wenn der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) zur planmäßig letzten Sitzung im Kalenderjahr 2022 zusammenkommt, um unter anderem über eine weitere Anhebung des Leitzinses zu entscheiden. Eine Erhöhung von aktuell 2,0 auf mindestens 2,25 Prozent gilt aufgrund der weiter hohen Inflation im Euroraum als wahrscheinlich.

