Tagesgeld: Höhere Zinsen bei drei weiteren Banken

Viel Luft nach oben scheint bei den aktuellen Tagesgeld-Konditionen nicht mehr zu sein, trotzdem können sich Sparer ab sofort über einen neuen Spitzenreiter im großen Tagesgeld-Vergleich von inside digital freuen. Denn ab sofort grüßt die FCM Bank (Malta) vom ersten Platz und verdrängt damit die Bigbank (Estland) und die Advanzia Bank (Luxemburg) auf die weiteren Plätze; aber nur denkbar knapp.

FCM Bank ab sofort mit 1,61 Prozent p.a. aufs Tagesgeld

Wenn du dich für ein Tagesgeld-Konto bei der FCM Bank entscheidest, kannst du ab sofort von einem Zinssatz in Höhe von 1,61 Prozent p.a. profitieren. Und das bis zu einem Betrag von 100.000 Euro. Anders als bei der Bigbank und bei der Advanzia Bank (jeweils 1,60 Prozent p.a.) gibt es den aktuellen Spitzenzinssatz aber nicht nur für einen kurzen Anlagezeitraum in Form eines Aktionszinses, sondern durchgehend bis zur nächsten Anpassung. Und die dürfte sich, Stand jetzt, eher noch weiter nach oben entwickeln, als nach unten.

Die Gutschrift der Zinsen erfolgt bei der FCM Bank im vierteljährlichen Rhythmus. Du erhältst also alle drei Monate eine Gutschrift für das bei der Bank geparkte Geld. Bis zu einem Betrag von 100.000 Euro ist dein Geld wie in jedem EU-Land per gesetzlich vorgeschriebener Einlagensicherung geschützt. Eine Kontoführungsgebühr fällt nicht an, eingezahlte Beträge stehen innerhalb von maximal drei Tagen wieder zur persönlichen Nutzung bereit.

Renault Bank direkt erhöht Zinsen – auch für Bestandskunden

Ein in Deutschland beliebtes Tagesgeld-Konto bietet auch die Renault Bank direkt an. Und auch dort steigen in Kürze die Zinssätze. Ab Dienstag erhalten Bestandskunden bis zu einer Anlagesumme in Höhe von 250.000 Euro eine Verzinsung in Höhe von 1,0 Prozent p.a. und damit 0,3 Prozentpunkte mehr als bisher. Wer mehr als 250.000 Euro anlegt, darf sich auf eine Verzinsung in Höhe von 0,7 Prozent p.a. statt bisher 0,4 Prozent p.a. freuen. Die Zinsgutschrift erfolgt – besonders attraktiv – monatlich.

Eine noch höhere Verzinsung erhalten alle Neukunden der Renault Bank direkt. Sie können sich bei einer Kontoeröffnung ab Dienstag für drei Monate über einen Aktionszins in Höhe von 1,50 Prozent p.a. freuen. Und das bis zu einer Anlagesumme in Höhe von 100.000 Euro. Für jeden Cent über 250.000 Euro winken auch für Neukunden 0,70 Prozent. Mit diesen Konditionen katapultiert sich die französische Bank mit Deutschlandsitz in Neuss mit einem Schlag zurück in die Top 5 des Tagesgeld-Vergleichs von inside digital.

Merkur Privatbank bietet jetzt 1,00 Prozent p.a. aufs Tagesgeld

Und auch eine deutsche Bank hat ihren Zinssatz für Tagesgeld-Einlagen angehoben. Die Merkur Privatbank aus München verzinst ihr Tagesgeld-Konto ab sofort mit 1,00 Prozent p.a. – bis zu einer Anlagesumme in Höhe von stattlichen 500.000 Euro. Die Zinsgutschrift erfolgt einmal jährlich zum 31. Dezember, die Mindestanlage beträgt 10.000 Euro.

Bei welchen Banken aktuell die höchsten Zinsen aufs Tagesgeld warten, zeigt dir die Top-20-Auflistung. Angezeigt werden nur Tagesgeld-Angebote, die über eine deutschsprachige Webseite nutzbar sind und bei denen eine Geldanlage direkt bei der jeweiligen Bank ohne zwischengeschaltete Dienstleister erfolgt.

Weitere Zinserhöhungen dürften bald folgen

Dass die Zinsen für Tagesgeld-Konten weiter steigen, gilt übrigens als praktisch sicher. Denn am 15. Dezember wird zum planmäßig letzten Mal im laufenden Kalenderjahr der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) zusammenkommen. Und es gilt als sicher, dass der EZB-Leitzins dann ein weiteres Mal kräftig angehoben wird. Aktuell liegt der Leitzins bei 2,0 Prozent p.a., eine Anhebung um bis zu 0,75 Prozent p.a. gilt im Anschluss an die EZB-Ratssitzung aufgrund der weiter hohen Inflation im Euro-Raum als möglich.

