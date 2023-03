Tagesgeld: DKB hebt die Zinsen massiv an

Die Deutsche Kreditbank (DKB) hebt den Tagesgeld-Zins an. Und zwar spürbar. Von bisher 0,40 Prozent p.a. steigt die Verzinsung ab dem 1. April 2023 auf 1,00 Prozent p.a. und wird damit mehr als verdoppelt. Das ist auf der einen Seite eine gute Nachricht für alle Neu- und Bestandskunden. Auf der anderen Seite aber keine wirklich überzeugende, wenn es um nachhaltiges Sparen geht.

DKB hebt Tagesgeld-Zinsen massiv an – und bleibt trotzdem wenig attraktiv

Denn mit einem Zinssatz von 1,00 Prozent p.a. schafft es die DKB nicht unter die 30 besten Tagesgeld-Angebote in Deutschland. Im aktuellen Tagesgeld-Vergleich von inside digital wären mindestens 1,50 Prozent p.a. notwendig, um berücksichtigt zu werden. In der Spitze liegt die Tagesgeld-Verzinsung aktuell bei 2,40 Prozent p.a. und damit mehr als doppelt so hoch wie bei der DKB.

Nutzen kannst du das Tagesgeld-Angebot der DKB ohnehin nur, wenn du bei der Direktbank auch ein Girokonto nutzt. Das ist ab einem monatlichen Geldeingang von mindestens 700 Euro kostenlos. Eine Mindestanlagesumme gibt es auf dem Tagesgeld-Konto der DKB ebenso wenig, wie eine Maximalsumme. Du kannst also unbegrenzt Geld anlegen, das mit 1,00 Prozent p.a. verzinst wird. Eine zeitliche Begrenzung des jetzt für ab April gültigen Zinssatzes gibt es nicht. Die Zinsgutschrift erfolgt alle drei Monate zum Quartalsende.

Commerzbank und Comdirect heben Tagesgeld-Zinsen ebenfalls an

Auch die Commerzbank und die Onlinetochter Comdirect haben ihre Tagesgeld-Angebote verbessert. Allerdings auf noch schwächeren Niveau als die DKB. Bei der Commerzbank steigt der Tagesgeld-Zinssatz von 0,25 auf 0,4 Prozent und bei Comdirect von 0,3 auf 0,5 Prozent. Schon seit einigen Wochen ist bekannt, dass die ING ihr Tagesgeld-Angebot für Bestandskunden ab dem 8. März auf eine Verzinsung in Höhe von 0,6 Prozent p.a. umstellen wird.

Neukunden erhalten bei der ING für vier Monate sogar 2,0 Prozent Zinsen. Bei der DKB hat man sich nach eigenen Angaben gezielt gegen ein solches, zeitlich befristetes Angebot entschieden. Stefan Unterlandstättner, Vorstandsvorsitzender der DKB, sagt: „Wir haben uns bewusst gegen temporäre Lockangebote, begrenzte Anlagebeträge und ungleiche Behandlungen zwischen Neu- und Bestandskunden entschieden. Stattdessen bieten wir faire Bedingungen für alle.“

Tagesgeldvergleich: Die besten Angebote im Überblick

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir in einer Übersicht die aktuell 30 besten Tagesgeld-Angebote in Deutschland. Dabei haben wir darauf geachtet, dass du dein Geld ausschließlich per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung anlegen kannst.

Aktuell liegt der für Tagesgeld-Angebote wichtige Einlagenzins der Europäischen Zentralbank (EZB) bei 2,5 Prozent. Am 16. März kommt der Rat der EZB ein weiteres Mal zusammen, um über eine Anhebung des Leitzinses zu beraten. Mindestens 0,5 Prozentpunkte mehr gelten als sicher. Aufgrund der weiter hohen Inflation im Euroraum ist aber auch ein noch höherer Zinsschritt nicht ausgeschlossen. Alternativ kannst du dich aber auch für ein Festgeld-Angebot entscheiden. Dann sind noch höhere Zinsen für dein Erspartes möglich.

