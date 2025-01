Tagesgeld: Direktbank zahlt jetzt neuen Spitzenzins

15 Jahre Bigbank in Deutschland, das muss gefeiert werden. Frei nach diesem Motto bietet das estnische Geldhaus ab sofort einen neuen Top-Zins für das kostenlose Tagesgeldkonto aus eigenem Hause an. Konkret kannst du dir ab sofort das Bigbank Tagesgeld mit 3,55 Prozent Zinsen sichern; beschränkt auf Neukunden und einen Zeitraum von vier Monaten. Danach geht es mit dem dann gültigen Standardzins weiter. Aber auch der liegt auf einem vergleichsweise hohen Niveau.

Bigbank mit neuem Top-Zins beim Tagesgeld

Während viele Direktbanken nur einen Basiszins von weniger als 2 Prozent p.a. bieten, liegt er bei der Bigbank deutlich darüber. Momentan steht der bei 2,60 Prozent pro Jahr. Und das bis zu einem Betrag von 100.000 Euro – ohne Mindestanlage. Die Zinsgutschrift erfolgt bei der Bigbank jährlich zum 31. Dezember, Auszahlungen sind jederzeit möglich und werden nach Angaben der Bank spätestens nach drei Bankarbeitstagen durchgeführt.

Deine Ersparnisse sind nach europäischem Recht über das Einlagensicherungssystem von Estland bis zu einem Betrag in Höhe von 100.000 Euro pro Person geschützt. Es gelten also die gleichen Standards wie in Deutschland; bei einer insgesamt allerdings niedrigeren Deckungsquote. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick, welche anderen Banken derzeit ebenfalls attraktive Tagesgeldkonten anbieten. Dabei haben wir uns auf die Listung von Banken und Versicherungen beschränkt, die du per Direktanlage aus Deutschland nutzen kannst.

Festgeld als Alternative

Als Alternative zu einem Tagesgeldkonto bietet sich auch Festgeld an. Entscheidest du dich für ein solches Konto, legst du dein Geld für einen von dir gewählten Zeitraum bei der jeweiligen Bank an. Während dieser Zeit kannst du in der Regel nicht über deine Ersparnisse verfügen. Dafür garantieren dir die Banken über den gesamten Zeitraum aber auch einen Zins von aktuell bis zu 3,35 Prozent pro Jahr. Eine Übersicht zu den besten Angeboten mit 6, 12 und 24 Monaten Laufzeit findest du in unserem umfangreichen Festgeld-Vergleich.

Jetzt weiterlesen Tagesgeld: Neuer Zinshammer von der IKEA-Bank