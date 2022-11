Tagesgeld: Diese Bank zahlt neuen Top-Zinssatz

Aktuell vergeht praktisch kein Tag ohne reichlich Bewegung auf dem Markt für Tagesgeld-Zinsen. Neuestes Beispiel: die Advanzia Bank. Sie hat den Zinssatz für Einlagen auf dem Advanzia Tagesgeldkonto auf einen neuen Spitzensatz angehoben und grüßt damit ab sofort von der Spitze des großen Tagesgeld-Vergleichs von inside digital.

Advanzia Tagesgeld: 1,6 Prozent Zinsen p.a.

Wenn du dich für das kostenlose Tagesgeldkonto der Advanzia Bank aus Luxemburg entscheidest, kannst du dich über 1,6 Prozent Zinsen p.a. freuen. Der bisherige Spitzenreiter, die FCM Bank aus Malta, wurde damit knapp überflügelt. Sie zahlt aktuell „nur“ 1,58 Prozent p.a. und belegt damit ab sofort nur noch den zweiten Platz. Zu beachten sind beim Tagesgeld-Angebot der Advanzia Bank aber gleich mehrere Dinge. Einerseits die Tatsache, dass es den Topzins nur für drei Monate gibt. Danach gilt der Regelzinssatz, der aktuell bei 0,8 Prozent p.a. liegt. Auch das ist aber noch als solide einzustufen.

Ferner ist beim Tagesgeld-Angebot der Advanzia Bank zu beachten, dass du mindestens 5.000 Euro anlegen musst, um von dem neuen Spitzen-Zinssatz profitieren zu können. In der Spitze sind bis zu 1.000.000 Euro Geldanlage möglich. Die Zinsgutschrift erfolgt monatlich, wodurch du optimal von einem Zinseszinseffekt profitieren kannst. Du erhältst also schon im zweiten Monat auch Zinsen auf die dir bereits ausgezahlten Zinsgutschriften.

Bis zu einem Betrag von 100.000 Euro sind deine Einlagen über die Einlagensicherung des Landes Luxemburg abgesichert – so wie in jedem EU-Land. Zudem gilt es aber zu berücksichtigen, dass du bei der Advanzia Bank keinen Freistellungsauftrag hinterlegen kannst. Deine Zinsen werden dir immer voll ausgezahlt und du musst deine Kapitalerträge im Rahmen deiner nächsten Steuererklärung angeben; und gegebenenfalls versteuern, sollten deine Kapitalerträge den gewährten Freibetrag von 801 Euro pro Jahr übersteigen.

Neueinsteiger in den Tagesgeld Top 20 von inside digital

Und noch eine Information möchten wir dir mit auf den Weg geben. In die Top 20 unseres Tagesgeld-Vergleichs hat es nämlich noch ein Neueinsteiger geschafft: die abcbank aus Köln. Sie ist Teil der Werhahn Gruppe und bietet ab sofort 0,7 Prozent p.a. auf Tagesgeldeinlagen. Das reicht nicht für einen Platz in der oberen Hälfte des Tagesgeld-Vergleichs, ist aber ein grundsolides Angebot, das vierteljährlich verzinst wird. Anlegen musst du mindestens 2.500 Euro, in der Spitze sind bis zu 250.000 Euro möglich.

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir eine Übersicht zu den aktuell 20 attraktivsten Tagesgeld-Konten. Berücksichtigt sind dabei nur Angebote, die per Direktanlage bei der jeweiligen Bank nutzbar sind.

Im Laufe der kommenden Wochen ist übrigens mit weiteren Anstiegen der Tagesgeld-Zinsen zu rechnen. Und zwar auf breiter Front. Denn erst in der vergangenen Woche hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins auf 2,0 Prozent erhöht. Mitte Dezember steht die nächste EZB-Ratssitzung an und man kann schon jetzt davon ausgehen, dass es zu einer weiteren Leitzinserhöhung kommen wird. Für Sparer sind das gute Nachrichten, das Leihen von Geld wird dadurch aber noch teurer. Unter anderem Bauzinsen werden dadurch weiter steigen.