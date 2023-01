Tagesgeld: Die nächste beliebte Bank zahlt jetzt 2,0 Prozent Zinsen

Schon seit vielen Monaten gilt die Renault Bank Direkt als Tagesgeld-Liebling vieler Sparer. Denn die Hausbank des französischen Automobilherstellers zeichnet sich seit jeher als fairer Partner für das Ersparte aus. Und das macht sich nach außen primär durch eine attraktive Verzinsung bemerkbar. Jetzt hat die Renault Bank Direkt nicht nur die Konditionen für Festgeld verbessert, sondern auch die Tagesgeld-Zinsen angehoben.

Renault Bank Direkt: Bis zu 2,0 Prozent p.a. aufs Tagesgeld

Für den Spitzenplatz im Tagesgeld-Vergleich reicht es nach der jetzt erfolgten Zinserhöhung zwar nicht, die Konditionen können sich aber trotzdem sehen lassen. Denn Neukunden haben ab sofort die Möglichkeit, sich für drei Monate bis zu einem Betrag von 250.000 Euro eine Verzinsung in Höhe von 2,0 Prozent p.a. zu sichern. Ab dem vierten Monat sinkt die Verzinsung zwar, die Renault Bank Direkt gewährt aber auch dann noch faire 1,4 Prozent p.a. auf Tagesgeld-Einlagen. Dieser Zinssatz gilt ab sofort auch für Bestandskunden, die nicht mehr die mehrmonatige Aktionsverzinsung in Anspruch nehmen können.

Legst du mehr als 250.000 Euro an, wird jeder weitere Cent mit 0,9 Prozent p.a. verzinst. Und all das bei einer monatlichen Zinsgutschrift. Das hat den Vorteil, dass du ab dem zweiten Monat von einem Zinseszinseffekt profitieren kannst. Heißt: Auf die bereits erfolgte Zinsgutschrift, kassierst du ab dem zweiten Monat zusätzliche Zinsen. Die Kontoführung ist bei der Renault Bank generell kostenlos und Einlagen bis zu einem Betrag von 100.000 Euro sind über die gesetzliche Einlagensicherung geschützt.

Bank of Scotland erhöht auf 1,0 Prozent p.a.

Attraktive Tagesgeld-Konditionen bot in der Vergangenheit auch die Bank of Scotland an. Gegenwärtig positioniert sie sich im großen Tagesgeld-Vergleich mit anderen Banken aber eher im unteren Mittelfeld. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass kürzlich die Tagesgeld-Verzinsung auf 1,00 Prozent p.a. angehoben wurde. Es kann sich aber auch in die gegensätzliche Richtung entwickeln. Die IKB Deutsche Industriebank zahlt Privatkunden ab sofort nur noch einen regulären Zins in Höhe von 0,5 Prozent p.a. aufs Tagesgeld. Ein Sonderzins für Tagesgeld-Neukunden wird nicht mehr angeboten.

Umso erfreulicher ist es, dass andere Banken deutlich höhere Verzinsungen bieten. Bis zu 2,20 Prozent p.a. sind momentan in der Spitze bei der Suresse Direkt Bank möglich. Allerdings zunächst nur befristet bis Ende Mai dieses Jahres. Attraktiv ist und bleibt auch das Angebot von Trade Republic. Dort gibt es aktuell nämlich ohne zeitliche Befristung 2,00 Prozent p.a. aufs Tagesgeld. Allerdings nur bis zu einem Betrag in Höhe von 50.000 Euro.

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir in einer Übersicht die aktuell 20 attraktivsten Tagesgeld-Angebote, die du in Deutschland per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzen kannst.

EZB bereitet nächste Zinserhöhung vor

Dass die Verzinsungen auf vielen Tagesgeld-Konten in den kommenden Wochen weiter steigen, gilt übrigens als sicher. Spätestens wenn die Europäische Zentralbank (EZB) am 2. Februar zu ihrer nächsten Ratssitzung zusammenkommt und den Leitzins weiter anhebt, dürfen sich Sparer auf abermals verbesserte Konditionen freuen. Derzeit liegt der von der EZB festgelegte Leitzins bei 2,5 Prozent. Eine weitere Erhöhung auf mindestens 2,75 Prozent gilt als sicher.

