SuperCharge: Huawei-Smartphones bald mit 65 Watt?

Mit dem Huawei Mate 20 Pro erhielt 2018 der hauseigene Standard in puncto SuperCharge mit 40 Watt in Huawei-Smartphones Einzug. 2019 setzte der chinesische Smartphone-Hersteller schließlich beim Huawei Mate X auf noch mehr Leistung. Das faltbare Smartphone lässt sich nun bereits mit 55 Watt aufladen. Erhältlich ist es jedoch in einer begrenzten Stückzahl lediglich in China. Das Mate X ist somit derzeit das einzige Huawei-Smartphone, das mit einer Ladekapazität von 55 Watt ausgeliefert wird. Die Flaggschiffe der aktuellen P- und Mate-Serie sind hingegen nur mit 40 Watt SuperCharge ausgestattet. Zum Mobile World Congress 2020 in Barcelona wird nun voraussichtlich eine neue Version mit 65 Watt vorgestellt.

Patent-Eintrag bei chinesischer Regulierungsbehörde

Die neue Version könnte bereits in den neuen Flaggschiffen verbaut sein, die Huawei mit den Namen Mate Xs, P40 sowie Mate 40 auf den Markt bringt. Eines der Geräte soll nun bereits die chinesische Regulierungsbehörde „China Compulsory Certificate“ durchlaufen haben. Ein entsprechender Eintrag deutet auf eine SuperCharge-Funktion mit 65 Watt hin.

Welche Modelle werden mit 65 Watt geladen?

Neben dem Mate Xs soll auch beim P40 Pro dieses Feature im Raum stehen. Wenn wir dem Eintrag Glauben schenken, so könnten bereits im kommenden Jahr erste Versionen mit einer neuen SuperCharge-Funktion mit einer maximalen Kapazität von 65 Watt auf den Markt kommen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass das neue Lade-Feature exklusiv für die Spitzenmodelle von Huawei wie dem Mate Xs, P40 Pro sowie dem Mate 40 Pro zur Verfügung stehen. Bei den günstigeren Modellen setzt Huawei wohl weiterhin auf 40 Watt. Ebenfalls abzuwarten bleibt, ob das Ladegerät mit 65 Watt im Lieferumfang mit inbegriffen ist, oder separat erhältlich sein wird.

Das Huawei Mate Xs wird voraussichtlich bereits im ersten Quartal 2020 auf den Markt kommen. Das Huawei P40 Pro ebenfalls. Der Nachfolger des Mate X wird vermutlich in der zweiten Jahreshälfte unter dem Namen Huawei Mate X2 veröffentlicht.