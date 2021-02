Die Fußball-EM und Olympia sind im Jahr 2021 nicht die einzigen Sport-Mega-Events. Der jährlich stattfindende Superbowl ist für viele noch wichtiger und gerade in den USA geradezu ein Feiertag. Doch auch in Deutschland wird American Football und im Speziellen die NFL, die amerikanische erste Liga, immer beliebter. Schon das Halbfinale zum Super Bowl LV (55) hat laut ran mehr als 1,6 Millionen Menschen in Deutschland interessiert.

Wer spielt im Super Bowl LV?

In diesem Jahr stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die wie so oft von ihren Star-Quarterbacks geprägt sind. Die Tampa Bay Buccaneers treten mit Tom Brady an. Das Urgestein hat schon zehn Superbowl-Finals gesammelt und tritt gegen den noch jungen Patrick Mahomes an, der aber auch längst ein Superstar ist – und aktueller Titelverteidiger. Seine Kansas City Chiefs gelten dabei als Favorit. Gespielt wird im Raymond James Stadium, der Heimstätte der Tampa Bay Buccaneers. In Zeiten von Corona klingt es verrückt, jedoch dürfen das Spiel 25.000 Zuschauer im Stadion verfolgen.

Wann ist der Super Bowl 2021?

Der Superbowl 2021 findet traditionell am ersten Sonntag im Februar statt. Diesmal also am 7. Februar. Doch die Zeitverschiebung verschiebt hierzulande den Anpfiff auf die späte Nacht zum Montag. Somit startet das Spiel in Deutschland am 08. Februar um 0:30 Uhr. Die Übertragungen starten jedoch schon am späten Sonntagabend.

Wer überträgt den Super Bowl 55?

Es gibt mehrere attraktive Optionen das Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Kansas City Chiefs in Deutschland zu sehen. Die ProSiebenSat.1-Gruppe überträgt das Spiel auf ProSieben im linearen Fernsehen. Wer das Spiel lieber streamen will, ist auf ran.de richtig. Auch hier gibt es das Spiel live und in voller Länge. Die Übertragung startet am 07. Februar um 22:40 Uhr.

Wer näher an der NFL selbst sein will, kann sich auch für 99 Cent einen Super Bowl Pass kaufen. Dann hast du 31 Tage Zugang zum Gamepass der NFL mit abrufbaren Highlights der Play-Off-Spiele und einem 24/7-Programm rund um die National Football League. Dazu kannst du so Inhalte auf dein Smartphone herunterladen und in Ruhe auch ohne Netzanbindung ansehen. Zudem gibt es hier auch den englischen Originalkommentar aus Amerika. Bei ran wird auf Deutsch und sehr erklärend kommentiert.

Die komplette Super Bowl LV Versorgung bietet der Game Pass Pro zusätzlich zum Super Bowl Pass alle Spiele der Saison auf Abruf und NFL Combine 2021 sowie NFL Draft 2021. Hier gibt es traditionell den Blick auf die neuen Stars der künftigen Saisons. Das alles hat aber seinen Preis und kostet dich knapp 20 Euro.

Last but not least überträgt auch der Sport-Streaming-Dienst DAZN den Super Bowl – je nach Option sowohl auf Deutsch als auch mit dem englischen Originalkommentar. Bei DAZN kannst du den Super Bowl am Montag auch als vollständiges Re-Live nochmal sehen. Bei DAZN ist ein Probemonat kostenlos.

Rund um den Super Bowl: Deals, Aktionen und eine Halbzeitshow

Der Super Bowl ist jedes Jahr auch ein Magnet für Marketing-Aktionen und die ganz große Show. Dazu gibt es viele, die das Spiel am Montag lieber im Re-Live schauen als das Live-Spiel mitten in der Nacht. Das geht wie erwähnt mit DAZN.

Zur Show gehören aber auch die Werbungen in den Spielunterbrechungen, die zu den teuersten der Welt gehören. Und in Deutschland hält mancher Händler nicht hinterm Baum. MediaMarkt startete im vergangenen Jahr beispielsweise eine nächtliche Rabattaktion. Auch in diesem Jahr gibt es die Sonderktion mit Pauschal-Direktabzug im Warenkorb wieder. Allerdings auf 48 Stunden gestreckt – und bei Saturn.

Für Stimmung in der Halbzeit sorgt in diesem Jahr der Kanadier The Weekend. Er ist der Haupt-Act in der Halbzeitshow des Super Bowl LV.

