Kurze Super-Bowl-2020-Fakten zum Start:

Wann und wo ist der Super Bowl 2020?

Der Super Bowl LIV (54) findet in der Nacht vom 2. Auf den 3. Februar um 0:30 Uhr (deutscher Zeit) statt. Austragungsort ist das Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Ortszeit zum Kick-Off: 18:30 Uhr.

Wer spielt im Super Bowl 2020?

Das Finale der NFL bestreiten die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers.

Wer singt die Nationalhymne beim Super Bowl?

Immer ein wichtiger Programmpunkt: 2020 wird die Nationalhymne im Vorfeld des Spiels von Demi Lovato gesungen.

Wer tritt in der Halbzeit-Show auf?

Die „Halftime-Show“ ist ebenfalls ein bedeutender Programmpunkt. Zwischen dem zweiten und dritten Viertel gibt es Frauen-Power auf der Bühne im Hard Rock Stadium: Jennifer Lopez und Shakira (die gebürtige Kolumbianerin feiert am Super-Bowl-Tag ihren 43. Geburtstag) wollen die Show ihres Lebens abliefern.

Super Bowl 2020 im Live-Stream und im TV

Seit Jahren schwören zahlreiche deutsche Fans auf das Team von ProSieben, das bereits die gesamte Saison wahlweise im Hauptprogramm oder auf ProSieben Maxx übertragen hat. Der Super Bowl läuft auf dem Hauptsender, die Übertragung – präsentiert von Jan Stecker, Christoph „Icke“ Domisch und Patrick „Coach“ Esume – startet um 22:45 Uhr. Bereits ab 20:15 Uhr ist ProSieben Maxx mit einer Countdown-Show auf Sendung. Wenn du erst zum Kick-Off einschalten willst: Um 00:30 geht’s los.

Neben dem linearen TV-Signal kannst du den Super Bowl auch auf ran.de live streamen oder mit der App Joyn. Mit dem Abo Joyn Plus+ kannst du die Sendung sogar in HD schauen. Hier ist der erste Monat gratis. Im TV (Satellit) gibt’s ProSieben in höherer Auflösung nur mit HD+, über Kabel und IP-TV auch nicht gratis.

Stichwort TV: Beim Pay-TV-Sender Sky in Deutschland wird der Super Bowl nicht übertragen.

Super Bowl bei DAZN: Hier gibt’s auch den Original-Kommentar

Viele Fans finden das Engagement der ranNFL-Truppe zwar aller Ehren wert, wollen im Super Bowl aber nicht auf den Original-Kommentar in englischer Sprache verzichten: DAZN bietet den Super Bowl LIV in zwei Streams an: Einmal in der selbst produzierten Variante mit deutscher Tonspur und einmal eben mit dem US-Originalkommentar. DAZN ist im ersten Monat kostenlos und kann theoretisch auch direkt gekündigt werden. Wenn du also nur auf den Super Bowl in HD und mit Originalkommentar aus bist, geht das hier ohne Kosten.

DAZN gibt’s als App für viele Geräte wie Smartphones, Tablets, die PlayStation 4, Xbox oder den Sky Q Receiver. Auch auf vielen Smart TVs (zum Beispiel von Samsung) kannst du DAZN installieren.

NFL Game Pass für 8,99 Euro

Für die Unersättlichen gibt’s schlussendlich noch den NFL Game Pass. Den kannst du jetzt noch abschließen und hast damit die Lizenz, American Football über den direkt produzierten Kanal der NFL live zu streamen. Der „Super Bowl Pass“ kostet dabei 8,99 Euro und bietet 31 Tage Zugang.

Beim NFL Game Pass gibt’s auch die Original-Werbung. Klingt komisch: Die Spots sind fester Bestandteil der Übertragung, Firmen nutzen sie, um neue Produkte einzuführen oder mit aufwendig produzierten Sequenzen nachhaltig Aufmerksamkeit zu generieren. Super-Bowl-Werbung ist so fast schon Teil der Popkultur rund um das Spiel. Das ist nicht billig: 30 Sekunden Werbung während des Super Bowls kosten zwischen 5 und 5,6 Millionen US-Dollar.

Diese Kommentatoren und Experten präsentieren den Super Bowl LIV

ran (ProSieben, Joyn) : Jan Stecker, Patrick Esume, Christoph Dommisch (Deutsch)

: Jan Stecker, Patrick Esume, Christoph Dommisch (Deutsch) DAZN : Martin Pfanner, Markus Kuhn, Sebastian Vollmer (Deutsch)

: Martin Pfanner, Markus Kuhn, Sebastian Vollmer (Deutsch) DAZN Originalkommentar : Joe Buck, Troy Aikman, Erin Andrews, Chris Myers, Mike Pereira (Englisch)

: Joe Buck, Troy Aikman, Erin Andrews, Chris Myers, Mike Pereira (Englisch) NFL Game Pass: Joe Buck, Troy Aikman, Erin Andrews, Chris Myers, Mike Pereira (Englisch)

Die Original-Tonspur wird 2020 von Fox Sports geliefert. FOX wechselt sich bei der Super-Bowl-Übertragung im Dreiklang mit den Sendern NBC und CBS ab.

Super Bowl 2020 verpasst? Das komplette Spiel im Re-Live

Du musst am Montag früh raus, bist eingepennt oder hattest schlichtweg keine Zeit? Mit der Re-Live-Option bei DAZN kannst du dir die ganze Übertragung auch am Montag auf Abruf nochmal in voller Länge reinziehen. Dafür klickst du bei DAZN auf die Highlights des Super Bowls, unter dem Wiedergabe-Fenster gibt es dann den Button „Ganzes Spiel ansehen“.

Mehrwertsteuer-Aktion von Media Markt in der Super Bowl Nacht?

In den vergangenen Jahren hatte Media Markt in der Nacht des Super Bowls eine kurze und kurzfristig nur im TV beworbene „Mehrwertsteuer-Aktion“ gestartet. Von 4 bis 5 Uhr in der Früh konnten alle, die wach sind, von dicken Rabatten (19 Prozent auf alles) im Online-Shop profitieren. Möglich, dass die Aktion auch 2020 wieder stattfindet. Offizielle Ankündigungen seitens Media Markt gibt es dazu (derzeit) nicht. Für Schnäppchenjäger heißt es also: Augen und Ohren auf und immer mal wieder in den Online-Shop von Media Markt schauen. Selbst die Angebote-Seite „Red Zone Attacke“ von 2019 ist noch online – auch hier kann sich ein Blick lohnen.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.