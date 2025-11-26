Achtung! Diesen Fehler bei der Suche im Netz musst du vermeiden

Eine neue Bitkom-Umfrage legt nahe, dass sich das Suchverhalten in Deutschland deutlich verschiebt: Viele nutzen inzwischen KI-Chats statt klassischer Suchmaschinen – obwohl die Modelle noch regelmäßig Fehler produzieren. 42 Prozent der Befragten geben an, schon einmal falsche oder frei erfundene Antworten von einem KI-Chat erhalten zu haben. Lasst diese Zahl kurz wirken: Fast jede zweite Person mit KI-Erfahrung hat bereits fehlerhafte Ausgaben gesehen.

Gleichzeitig prüfen nur 57 Prozent die generierten Informationen, bevor sie diese weiterverwenden. 64 Prozent bewerten Antworten als „unzufriedenstellend“, zugleich ordnen 73 Prozent sie als „hilfreich“ ein. Das klingt widersprüchlich, zeigt aber eines: Komfort gewinnt oft über kritische Kontrolle. Für viele ist die KI-Antwort der schnellere, bequemere Weg, auch wenn sie nicht immer korrekt ist. Dr. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer von Bitkom, erklärt die Motivation dahinter:

„Viele Menschen nutzen lieber die kompakte Antwort aus dem KI-Chat, statt sich selbst durch Suchergebnisse zu klicken und auf den Webseiten nach Hinweisen zu ihrer Frage zu suchen.“

Die Hälfte der Ergebnisse ist qualitativ problematisch

Besonders auffällig: Jüngere Nutzerinnen und Nutzer greifen häufiger zu KI-Chats als Einstieg in die Recherche. Bei 16- bis 29-Jährigen sind es laut Studie rund zwei Drittel. Für diese Gruppe scheint die Chat-Eingabe das klassische Suchfeld zu verdrängen. Suchmaschinen liefern Links; KI liefert formulierte Sätze – und das spart Zeit.

Genau hier liegt die Gefahr. Sprachmodelle wirken oft sehr selbstsicher, auch wenn sie danebenliegen. Falsche Fakten, unklare Quellenangaben oder schlicht erfundene Details gehören weiterhin zum Alltag. Tests unabhängiger Medien und Forschungsgruppen zeigen immer wieder: Ein erheblicher Teil der Antworten enthält Fehler oder Ungenauigkeiten. Das macht die Nutzung ohne Nachprüfung riskant – vor allem bei sensiblen Themen wie Gesundheit, Recht oder Finanzen.

Eine aktuelle Untersuchung der Europäischen Rundfunkunion (EBU) zeigt deutlich, wie unzuverlässig viele KI-Chats noch sind. Die EBU hat die kostenlosen Varianten der vier größten Chatbots getestet – mit ernüchterndem Ergebnis: Fast jede zweite Antwort enthielt Fehler. Rund 17 Prozent waren in zentralen Punkten falsch, weitere 31 Prozent wichen merklich vom tatsächlichen Kontext oder den ursprünglichen Quellen ab. Kurz gesagt: Die Modelle wirken souverän, liefern aber oft nur scheinbar korrekte Informationen.

Teufelskreis der Desinformation

Die Bitkom-Zahlen passen genau in dieses Bild. Statt einer klassischen Suchmaschine nutzen viele inzwischen lieber den schnellen KI-Chat – und verlassen sich dabei erstaunlich oft auf das erste Ergebnis. Damit verschiebt sich die Verantwortung: Die Maschine liefert etwas Plausibles, und viele Nutzer:innen nehmen es als Wahrheit hin. Bequemlichkeit verdrängt die eigentliche Prüfung.

Fachleute warnen schon länger davor, Chatbots wie Suchmaschinen zu behandeln. Während Google & Co. bewusst auf Quellen verweisen, erzeugen KI-Modelle Antworten, die Fakten und Meinungen mischen können oder komplett aus dem Training ableiten. Die Informatikprofessorin Katharina Zweig bringt es auf den Punkt: KI-Chats seien schlicht nicht dafür gedacht, als Suchmaschine zu dienen.

Die typischen Fehlerquellen liegen im System selbst: unklare oder nicht überprüfte Trainingsdaten, vermischte Aussagen, unvollständige Kontextanalyse – und natürlich das bekannte „Halluzinieren“, also frei erfundene Details, die trotzdem überzeugend klingen.

Wie groß die Folgen sein können, zeigt eine Untersuchung der Princeton University: Bis zu fünf Prozent neuer englischsprachiger Wikipedia-Einträge enthalten inzwischen KI-Formulierungen. Das führt dazu, dass Sprachmodelle sich gegenseitig mit fehlerhaften Inhalten versorgen – ein Kreislauf, der langfristig das Wissensfundament im Netz verwässert.

Fazit: Misstrauen als neue Medienkompetenz

Die Verlagerung der Suche zu KI-Chatbots verändert nachhaltig, wie wir Informationen finden und bewerten. Bequemlichkeit darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Desinformation ein wachsendes Problem ist. Studien zeigen: blindes Vertrauen in die Antworten von KI ist nicht nur naiv, sondern riskant.

Skepsis ist heute kein Misstrauen aus Prinzip, sondern eine Schutzfunktion. Fakten und Quellen kritisch zu prüfen gehört mittlerweile zur Grundausstattung digitaler Kompetenz – nicht als Extra, sondern als Pflicht, wenn du zuverlässige Informationen willst und unser gemeinsames Wissensfundament nicht untergraben werden soll.

Gleichzeitig ist klar: KI-gestützte Suche wird weiter zunehmen – große Anbieter integrieren die Technik bereits direkt in ihre Dienste. Das macht die Tools mächtiger, aber auch die Verantwortung größer. Vor allem bei sensiblen Themen solltest du KI-Antworten nicht als finale Autorität ansehen. Prüfe, vergleiche, verifiziere – auch wenn die Antwort auf den ersten Blick plausibel wirkt.