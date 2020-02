Sturmtief Sabine: Bahn fahren, oder nicht? Diese Alternativen gibt es

Noch ist es ruhig. Doch der Deutsche Wetterdienst warnt: am Sonntagnachmittag, um etwa 14 Uhr, soll Sabine loslegen. Das Sturmtief hat sich über dem Nordatlantik zusammengebraut und verstärkt sich aktuell zunehmend. Die Orkangefahr steigt, die Bahn warnt.

Wer am morgigen Montag mit der Bahn zur Arbeit pendeln muss, sollte es sich genau überlegen. Die Deutsche Bahn (DB) empfiehlt geplante Reisen für Sonntag, Montag und Dienstag zu verschieben. Eine Fahrt zur Arbeit lässt sich aber nicht ohne weiteres verschieben. Doch aufgrund des drohenden Sturms ist bereits jetzt klar:

Im Regional- und Fernverkehr rechnet die Deutsche Bahn ab Sonntagabend mit erheblichen Beeinträchtigungen – insbesondere im Norden und Westen Deutschlands. Sturmtief Sabine könnte nicht nur für Verspätungen, sondern auch für massive Zug-Ausfälle sorgen.

Auto oder Fahrrad statt Bahn?

Wann, wo und wie hart Sabine zuschlägt, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Erst sehr kurzfristig lassen sich über den Blick auf den Wetterradar genauere Aussagen treffen. Hier haben wir dazu die besten Wetter-Apps für iOS und Android zusammengestellt.

Sicher ist aber: Der Schaden wird groß sein. Hier und da werden sicherlich Bäume auf Oberleitungen der Bahn fallen und Straßen versperren. Zudem soll der Sturm auch noch am Montag anhalten. Insbesondere für Fußgänger und Fahrradfahrer besteht dadurch Gefahr durch herabstürzende Äste oder herumfliegende Teile. Das Fahrrad ist daher keine gute Alternative.

Das Auto schon eher. Jedoch dürften am Montag die meisten Bahn-Pendler aufs Auto umsteigen. Ein Chaos auf den Straßen – insbesondere in Großstädten – ist vorprogrammiert. Wer am Montag also nicht drum herumkommt, an seiner Arbeitsstelle erscheinen zu müssen, sollte rechtzeitig losfahren und deutlich mehr Zeit einplanen.