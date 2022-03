Strompreise steigen wieder: So steht es um die Strom-Versorgung in der Krise

Ein Blick in die aktuellen Marktdaten zum Strommarkt bei der Bundesnetzagentur zeigt eines sehr deutlich: Der Großhandelspreis für die Megawattstunde Strom steigt kontinuierlich an. In den Morgenstunden sowie den frühen Abendstunden liegt der Preis aktuell bei etwas mehr als 400 Euro. Das ist deutlich über dem noch vor einem Jahr üblichen Level. Damals lag der Preis in der Spitze bei gerade mal 80 Euro. Immerhin: Aktuell ist die bisherige Preisspitze von 620 Euro pro Megawattstunde, die kurz vor Weihnachten erreicht wurde, noch ein Stück entfernt. Diese Spitze hatte augenscheinlich zum Aus des Strom-Discounters Stromio geführt und eine regelrechte Kette an Reaktionen auf dem Stromanbietermarkt hervorgerufen.

Schaut man sich die Quellen der Erzeugung an, so stellt man fest, dass die deutsche Stromerzeugung derzeit mehr als noch vor wenigen Tagen auf Erdgas und Steinkohle basiert. Die Gründe: Die Frühjahrsstürme, die Ende Februar noch für günstige Börsenkurse sorgten, sind verflogen. Gleichzeitig schafft es die Sonne aber noch nicht, die Stromerzeugung in einem ausreichenden Maße zu übernehmen. Immerhin: Der Sonnenanteil an der Stromversorgung hat sich seit Januar mehr als verdreifacht.

Steinkohle kommt zu großen Teilen aus Russland

Vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hieß es vor wenigen Tagen hinsichtlich der generellen Versorgung, dass es in Bezug auf Kohle derzeit keine Engpässe in der deutschen Stromerzeugung gebe. Die Kraftwerke produzieren plan- und bedarfsgerecht. Der Anteil der russischen Steinkohle in der Stromerzeugung in Deutschland liege bei etwa 50 Prozent (in der EU bei gut 40 Prozent). In einzelnen Kraftwerken in Deutschland werden aktuell bis zu 75 Prozent russische Steinkohle verfeuert.

Bei reduzierten Lieferungen aus Russland könnten theoretisch Lieferungen aus Ländern wie Australien, Indonesien, USA, Kolumbien, Südafrika und Kanada erfolgen. Hierbei sei jedoch neben Weltmarktpreisen eine deutlich höhere Seefrachtrate zu berücksichtigen. Wichtig: Aktuell reichen die Bestände in den Steinkohle-Lagern in Deutschland etwa bis Mai 2022. Eine vollständige Umstellung der Lieferketten für die Steinkohle-Versorgung der Kraftwerke in Deutschland würde mehrere Monate dauern, so der BDEW.

So ist die Lage beim Erdgas

Beim Erdgas ist Deutschland ähnlich abhängig von Russland. Der Staat liefert mehr als 50 Prozent des in Deutschland verbrauchten Erdgases (in der EU knapp 40 Prozent), so der BDEW. Sollten Lieferungen aus Russland kurzfristig ausfallen, sei „das eine große Herausforderung. Mit diesem Szenario beschäftigen wir uns derzeit intensiv.“ Die Energiewirtschaft geht aber davon aus, dass sie in diesem Winter ihre Gaslieferverpflichtungen unabhängig von Lieferungen aus Russland erfüllen kann. In Europa gebe es Sicherungsmechanismen, die in einer Engpasssituation greifen.

Die deutschen Gasspeicher seien kurz vor dem Winterende zu rund 30 Prozent gefüllt und wiesen damit wieder einen vergleichbaren Stand zu den Vorjahren auf. Die Energiewirtschaft unterstütze die Bundesregierung in dem Bemühen, den Beitrag von Gasspeichern zur Versorgungssicherheit krisenfest zu machen. Unabdingbares Ziel sei es, mit ausreichend gefüllten Gasspeichern in den nächsten Winter zu gehen und dies auch nachhaltig sicherzustellen. Aktuell bezieht Europa auch verstärkt Flüssigerdgas über Großtanker aus den USA und Katar. Insbesondere dort und in Australien sind Produzenten in der Lage, ihre Angebotsmenge kurzfristig auszuweiten.