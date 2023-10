Strompreise steigen: Hier zahlst du künftig deutlich mehr

Der Strompreis in Deutschland setzt sich aus vielen einzelnen Preisen zusammen. Neben dem eigentlichen Preis für die Strombeschaffung sind das unter anderem Steuern und Abgaben, aber auch der Preis für die Nutzung der Stromleitungen. Denn diese Leitungen gehören nicht den Stromanbietern, sondern Stromleitungsnetzbetreibern. Sie bauen die Leitungen und lassen sich für die Nutzung bezahlen. Genau diese Netznutzungsentgelte für Strom werden im kommenden Jahr voraussichtlich weiter steigen. Das zeigen die ersten veröffentlichten Preise der Netzbetreiber, wie in dieser Woche der Preisvergleicher Check24 berichtet.

Strompreise steigen in vielen Regionen – es wird aber teilweise auch günstiger

„Bei den Netzentgelten 2024 gibt es wie im Vorjahr eine finanzielle Unterstützung der Bundesregierung für die großen Übertragungsnetzbetreiber in Milliardenhöhe“, sagt Steffen Suttner Geschäftsführer Energie bei dem Preisvergleicher. Dennoch sieht er, dass die Netznutzungsentgelte für Verbraucher voraussichtlich im Schnitt um mehr als zehn Prozent steigen. Größere Preissteigerungen könnte es in bisher vergleichsweise günstigen Bundesländern im Süden geben. „Falls die Bundesnetzagentur den Netzbetreibern durch den gestiegenen Leitzins in Europa einen höheren Eigenkapitalzins zugesteht, könnten die Netzentgelte zukünftig weiter steigen und somit auch die Stromkosten“, so der Experte.

Aktuell liegen für die Hälfte der Postleitzahlengebiete in Deutschland bereits die vorläufigen Netznutzungsentgelte Strom für 2024 vor. Aus dieser Auswertung ist noch kein endgültiger Schluss zu ziehen, da es noch Lücken gibt. „Die Tendenz der Netznutzungsentgelte zeigt aber deutlich nach oben“, so die Experten. Für einen Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 5.000 kWh Strom bedeutet das, dass er etwa 50 Euro mehr für die Netznutzung zahlen wird – zuzüglich Mehrwertsteuer.

Es gibt aber auch gute Nachrichten: In Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sinken nach derzeitigem Stand die Netznutzungskosten für viele Verbraucher, da ein großer Netzbetreiber die Kosten um etwa elf Prozent dämpft. Hier waren in den vergangenen Jahren die Netzentgelte besonders stark gestiegen, weshalb die Kosten trotz der Senkung weiterhin hoch sind.

Strompreisbremse hat kaum noch Effekt

Deutlich geringere Steigerungen oder sogar leichte Senkungen der Netznutzungsentgelte könne es für Stromkunden in Bundesländern geben, die bisher sehr viel für die Netznutzung zahlen, weiß man bei Check24. „Grund ist hier vor allem der Rückgang der Strompreise und die Beruhigung an der Strombörse. Dadurch ist es zum Beispiel deutlich günstiger geworden, Engpässe im Stromnetz zu beseitigen“, so der Experte.

Der Check24-Wettbewerber Verivox weist indes darauf hin, dass die Verlängerung der Strompreisbremse kaum Ersparnisse für die Kunden bringt. Die Deckelung der Stromkosten für 80 Prozent des Verbrauchs bringe im Schnitt gerade einmal 6 Euro Ersparnis pro Jahr. Während neue Tarife bereits flächendeckend unter dem staatlichen Preisdeckel liegen und damit nicht von einer Verlängerung der Preisbremsen profitieren, fiele die Ersparnis in der örtlichen Grundversorgung auch hier leicht höher aus. Hier würden die Stromkosten für einen Musterhaushalt von derzeit durchschnittlich 1.868 Euro auf 1.842 Euro sinken. Das entspricht einer Entlastung von 26 Euro oder 1,4 Prozent.

Jetzt aktuell günstige Strompreise sichern

Um dich vor steigenden Stromkosten zu schützen, kannst du bereits jetzt zu noch günstigen Konditionen einen neuen Vertrag abschließen. Das geht selbst dann, wenn du dich bei deinem bisherigen Anbieter noch in einer Mindestlaufzeit befindest. Bis zu sechs Monate im Voraus kann ein Wechsel angestoßen werden und du kannst dir so die aktuell günstigen Preise sichern.

Solltest du dir unsicher sein oder Angst haben, an eines der Schwarzen Schafe der Branche zu gelangen, empfehlen wird dir unseren Partner remind.me. Hier kümmern sich Experten um deinen Vertrag für Strom & Gas und sorgen dafür, dass du stets in einem günstigen Tarif bist. Dort überwacht man auch die Vertragsbeziehung und reagiert, sollte ein Anbieter seine Strompreise oder Gaspreise erhöhen. Zudem hat remind.me nach eigenen Angaben Zugriff auf Tarife, die du bei den öffentlichen Vergleichsseiten nicht bekommst. Denn wichtig ist, dass du bei einem Wechsel zu einem alternativen Anbieter einen seriösen Stromanbieter beziehungsweise Gasanbieter findest.

→ Hier geht’s direkt zum kostenlosen Dienst von remind.me